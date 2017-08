Alberto Contador anuncia su retirada tras la Vuelta a España El deportista madrileño, ganador de siete grandes vueltas ciclistas, pondrá fin a su carrera profesional a partir del 10 de septiembre COLPISA Madrid Lunes, 7 agosto 2017, 11:26

Alberto Contador ha anunciado su retirada tras su participación en la Vuelta a España, que culmina el 10 de septiembre. El ciclista madrileño, de 34 años y ganador de siete grandes vueltas ciclistas, entre ellas dos Tour de Francia, ha hecho pública su decisión a través de un vídeo que el deportista ha colgado en su cuenta oficial de la red social Instagram.

"Hago este vídeo para informaros de dos cosas. Una es que participaré en la próxima Vuelta a España, a partir del día 19 de agosto. Y la segunda es que será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien. Y no creo que haya una despedida mejor que una carrera en casa y en mi país. Estoy seguro que van a ser tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño y estoy deseoso de que llegue".