Froome se lleva la crono, Quintana sigue líder

El británico Chris Froome (Sky) ganó este viernes la 19ª etapa de la Vuelta, una contrarreloj de 37 km entre Jávea y Calpe, recortándole más de dos minutos al colombiano Nairo Quintana (Movistar), que sigue líder de la general, a dos días para el final.

Froome, segundo de la ronda española por detrás del colombiano, se impuso en la meta con un tiempo de 46'33'', con 44 segundos de ventaja sobre el segundo mejor tiempo, que marcó el español Jonathan Castroviejo (Movistar) y sacando 1'24'' al tercero, el sueco Tobias Lludvigsson (Giant), mientras que Quintana fue 11º a 2'16'' del ganador de la etapa.

El colombiano retuvo el maillot rojo de líder de la general con una cómoda ventaja de 1'21'' sobre Froome de cara a la penúltima etapa de la ronda española el sábado, antes de llegar a finalizar la competición el domingo en Madrid.

El español del Tinkoff, Alberto Contador, consiguió auparse de nuevo a la tercera posición de la clasificación general, a 3'43'' de Quintana, después de que este viernes se viniera abajo el colombiano Esteban Chaves (Orica), que ocupaba esa posición.

Contador hizo el octavo mejor tiempo de la jornada a 1'57'' del ganador de la etapa, mientras que Chaves, ahora cuarto en la general, sólo pudo ser 24º, a 3'13'' de Froome.

