Froome: «Todos mis compañeros deberían estar fuera de carrera»

El británico Chris Froome (Sky) entiende que su situación "no es tan optimista como otros días" y admite que tendrá que "dejar para otro año" su ilusión de ganar la Vuelta. El triple ganador del Tour, quien no considera justa la repesca de 91 corredores por el fuera de control del pasado domingo, incluido todo su equipo, tampoco tira la toalla

"El domingo perdí mucho tiempo, pero como ya hemos visto en el Giro las cosas pueden cambiar. Es una gran vuelta y tenemos que seguir trabajando igual y seguir peleando", dijo.

Sobre la fatídica jornada dominical, en la que quedó aislado y cortado por la emboscada de Contador, Froome admitió errores en el Sky, equipo menos sólido que el imbatible del Tour.

"Nos pillaron por sorpresa, no esperamos que los corredores implicados en la general se metieran en el corte. Tuvimos un error de posicionamiento. Hubo una pequeña caída, es verdad, pero eso sólo se unió a que no estuvimos cerca desde el principio. He de ser honesto y creo que no estábamos preparados para ello y Alberto y Nairo sí que lo estaban. Nos pillaron".

Restan cinco jornadas y Froome se refirió a las dos etapas de montaña que restan con final en alto.

"No conozco las subidas a Aitana ni a Mas de la Costa y es muy complicado basarme en el libro de ruta para poder decir dónde podemos hacer más daño. El pasado domingo, mirando el libro resultaba casi imposible que pudiera pasar nada, pero se convirtió en la etapa crucial de la prueba. Las que llegan son etapas que se van a tener que correr de manera muy táctica para poder intentar recuperar terreno".

El trabajo de los equipos será fundamental para el juego de estrategias. Sus compañeros fueron repescados en la etapa de Formigal sin atender a reglamento, Su opinión fue sincera y clara.

"No me parece justo contar con ellos. Si hay una regla es para cumplirla. Los 91 corredores repescados, incluidos todos mis compañeros, deberían de estar fuera de carrera. No obstante es una decisión que toma el colegio de comisarios y hay que aceptarla. A veces perjudica y otras beneficia".

El triple ganador del Tour llegó ilusionado para ganar la Vuelta. La carrera le gusta, pero de momento, se le niega.

"Es una carrera que me encanta, importante para mí y por ello llevo tiempo intentando ganarla y parece que, una vez más, tendrá que ser para otro año. Seguiré luchando, claro, pero ahora parece menos realista que hace unos días", comentó,

Tras la Vuelta, Froome dará por cerrada la temporada.Luego pasará tiempo con su familia y descansará a tope. Y pensando en repetir el doblete Tour-Vuelta.

"Potencialmente es lo que seguiré haciendo en el futuro, aunque siempre dependerá de los recorridos. Es algo que me quiero seguir planteando ya que La Vuelta, que quiero ganar, también me sirve para acabar la temporada y comenzar a pensar en estar bien a principios del año siguiente", concluyó.