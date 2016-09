Keukeleire gana al esprint en Bilbao

Jens Keukeleire (Orica-BikeExchange) venció con autoridad en la llegada del grupo por las calles de Bilbao después de una jornada a gran velocidad. El belga, que aventajó en varios metros al resto de rivales, dedicó el triunfo a su hijo recién nacido. «El Movistar ha defendido el liderato y ha mantenido la escapada siempre en el margen de los dos minutos y al final ha ganado un hombre como Jens Keukeleire que es un cazaetapas», resumió el asturiano Samuel Sánchez (BMC), afincado en la zona.

Al ser un grupo pequeño sin muchos especialistas el que llegó al circuito final el murciano Alejandro Valverde probó suerte y peleó la llegada. «Por supuesto que he intentado pelear la victoria en ese esprint, pero había muchos corredores potentes, había también que arriesgar mucho, me he quedado cerrado en un punto de la recta y tampoco nos podíamos ‘matar’. No hay excusas: esto es así», explicó el ciclista del Movistar, que cruzó en octava posición.

No hubo cambios entre los primeros de la clasificación general, aunque Alberto Contador (Tinkoff) atacó en El Vivero, una subida a 14 kilómetros de meta superpoblada de aficionados que celebraban otra etapa de la Vuelta a España en Euskadi (en 2011 volvió a la zona con victoria de Igor Antón). «Lo he intentado de cara luego al descenso, pero sé que no voy a tener nada de libertad de movimientos», señaló el madrileño. «Todavía faltaba mucho para que pudiera prosperar», apuntó Valverde.

La jornada por tierras vascas entre Corrales de Buelna y Bilbao (193,2 kilómetros) no vivió ninguna sorpresa pero se recorrió con un ritmo muy alto para evitar que los escapados lograran una buena ventaja. Fue el Sky el que animó la carrera al incluir a David López y Peter Kennaugh (15º en la general, a seis minutos y 30 segundos de Quintana) entre los fugados que fueron cazados a 18 kilómetros de meta. «Ha sido un día increíble de watios y esto va a pasar factura. Vamos a llegar bastante cascados al fin de semana y a la última semana», indicó Contador. «Están siendo días de mucho desgaste, sobre todo para lo que viene los próximos días», completó Samuel Sánchez. «Hay 18 equipos intentando coger las escapadas y al final se alarga muchísimo su formación. Además hoy iba gente no lejos en la general y no podíamos dejarles demasiado tiempo. Como no se podía dar margen, luego también se acaba animando gente que busca disputar la etapa, y acaba siendo una etapa muy dura», comentó Jonathan Castroviejo (Movistar).

«Días tranquilos no hay, no han habido y pienso que no van a haber más en esta Vuelta. Se mete gente a la fuga con pocos minutos perdidos y nos obligan a todos a ir rápido. Ya hemos visto hoy, que se suponía que iba a llegar la fuga, cómo otros equipos, por sus intereses, no quisieron que llegara. Ningún día de descanso», señaló el líder de la clasificación general, Nairo Quintana. «Etapas como hoy no me disgustan. Aquí he ganado un País Vasco, en circuitos de esa manera, y con buen clima y buen público apetecen. Pero los descensos siempre son peligrosos a tanta velocidad. Es lo que le toca a uno y lo que nos gusta», indicó el colombiano que también se mantiene como líder de la clasificación de la montaña con 54 segundos de ventaja sobre Christopher Froome.

La siguiente etapa finalizará en Urdax y será la más larga de la Vuelta. No se esperan grandes cambios a pesar de que se subirán cuatro puertos de tercera categoría. No obstante, los esfuerzos en llano pueden terminar por pagarse en la última semana de competición. «Hoy ha sido un gran día, en el sentido de gran dureza. Y eso que la alta montaña realmente va a empezar a partir de este fin de semana», avisó Contador.