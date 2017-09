Vicente Belda: «Superman López tiene una gran vuelta en sus piernas si no se lesiona» López seguido de Contador camino de Sierra Nevada. / EFE/JAVIER LIZÓN El corredor de Astana, la revelación de esta edición, sigue los pasos de Nairo Quintana: «Son dos ciclistas muy similares» Vicente Belda Exciclista, exdirector y mánager del deportista colombiano HÉCTOR ESTEBAN Martes, 5 septiembre 2017, 00:14

valencia. Superman vuela en la Vuelta a España. Miguel Ángel López (Pesca, Boyacá, 4 de febrero de 1994) abrió sus pulmones para ahogar al resto en la cumbre de Sierra Nevada. Antes ya se había llevado la etapa de Calar Alto. El colombiano es la revelación de una ronda dominada por la voracidad de Froome. A López lo apodaron Superman porque ganó una carrera en Colombia días después de que le dieran un par de navajazos y se liara a mamporros con aquellos que le querían robar la bici. El mánager del ciclista del Astana es Vicente Belda. «Si les respetan las lesiones tiene una gran vuelta en sus piernas», señala el exciclista de Cocentaina.

A Belda le hablaron de López en Colombia. El alicantino sabe moverse por Boyacá, departamento colombiano donde nacieron un 4 de febrero Nairo Quintana y Miguel Ángel Lopez. Cuatro años les separan. Belda, tras la explosión de Superman en el Tour del Porvenir, se llevó al superhéroe al Astana. Lo tiene acogido en casa, como uno más de la familia. «No habla mucho. Si le pones una película, una etapa ciclista o una corrida de toros en la tele, prefiere los toros. Le gustan mucho», señala Belda, que en Colombia asegura que le decían: «Al mono, al mono, tienes que ver al mono -así llaman a los rubios en aquel país-».

El domingo ganó en Sierra Nevada. Se marchó con Contador para huir de la locomotora del Sky. Descolgó al de Pinto con un acelerón y aplastó a Yates camino de la cumbre. El día de antes lo intentó en la Pandera contra Majka, pero el polaco no se desinfló. «Hablamos tras la etapa. Me dijo que en la fuga pensaba que se había equivocado al irse con Contador, que el Sky les pillaría. Por eso aceleró», explica Belda.

Al igual que Clark Kent, 'Superman' López también sufre padece ante su particuñar kryptonita: sus rodillas. «Sufre y ha tenido muchas lesiones. Puede ser el crecimiento pero yo creo que es de tanta potencia como tiene en las piernas. Además, ha tenido muchas caídas como el año pasado en la Vuelta a España», recuerda el ex director del Kelme. López ha llegado con pocos días de competición a la ronda española, por lo que puede estar un punto más fresco que sus rivales. «En Villarreal me decía que de lo que más contento estaba es que habían pasado seis días y no se había caído», desvela el ciclista nacido en Alfafara.

López hoy se enfrenta en Logroño a una etapa contra el crono larga. En la Vuelta a Suiza quedó segundo en la contrarreloj. Le sirvió para llevarse la vuelta.

Esta semana, con el Angliru como plato estrella, sabe que va a estar más vigilado. «Yo le decía que era mejor estar a tres minutos que a treinta segundos para ganar etapas», señala Belda, que apunta que López no va a tener nada que envidiar a su compatriota Nairo Quintana.