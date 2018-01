Valverde contra Van Avermaet Participantes en la presentación de la Volta a la Comunitat, ayer en el Mercado Central. / jesús signes El ciclista de Movistar y el de BMC, favoritos para ganar la Volta a la Comunitat, que ha descartado a 20 equipos por seguridad LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 12 enero 2018, 00:01

La élite del ciclismo mundial vuelve a Valencia. Con los 25 equipos confirmados y los 175 profesionales de cinco continentes diferentes a punto (aunque el listado definitivo se cerrará 24 horas antes de su celebración) sólo faltaba la puesta de largo de la Volta a la Comunitat Gran Premi Banc Sabadell para iniciar la cuenta atrás. El Mercado Central ha vuelto a ser el escenario perfecto para presentar la 69 edición de la cita que arrancará el próximo 30 de enero en Oropesa del Mar y que finalizará el 4 de febrero en la plaza del Ayuntamiento de Valencia después de cinco etapas.

Ángel Casero, director de la prueba nombró la tarde de ayer algunos de los ciclistas que recorrerán las tres provincias: «Alejandro Valverde del Movistar; Wout Poels, Sky; Greg Van Avermaet, BMC; Michael Albasini, Mitchelton-Soctt; François Bivard, AG2R; Mati Breschel, Canondale; Ramunas Navarduskas, Bahrain; o Merida, Serio Padilla Caja Rural».

El último valenciano en vencer, Rubén Plaza tampoco faltará a la cita. No podrá revalidar su título de campeón logrado el año pasado Nairo Quintana, primer ciclista no europeo en vencer, quien no participa en esta edición. El único valenciano que sigue en la élite es Rafael Valls Ferri. El de Movistar pedaleará en casa, ya que la penúltima etapa transcurre desde Orihuela a su Cocentaina natal. La organización ha reducido los participantes a 25 equipos, 11 de World Tour, para evitar «accidentes» en el trazado valenciano: «Hemos tenido que decir que no a más de 20 para garantizar la seguridad», ha asegurado Casero. La Volta regresó en 2016 tras un paréntesis de ocho años y se ha afianzado en el calendario. El año pasado la Volta tuvo un impacto económico en la Comunitat de más de tres millones de euros.