Novena etapa Froome sale reforzado y Contador se queda sin opciones Urán se impone en la llegada a Barguil. / Christian Hartmann (Reuters) Quintana cede 1:15 en meta, donde el de Pinto se deja 4:19, y Porte abandona por una dura caída COLPISA / AFP Domingo, 9 julio 2017, 19:24

El colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) saldó una deuda que tenía con el Tour de Francia al ganar este domingo la etapa reina de la presente edición de la 'Grande Boucle', la novena, con tres puertos de categoría especial, entre Nantua y Chambery, ascendiendo además a la cuarta plaza en la general.

La jornada no fue completa para el ciclismo de su país, ya que Nairo Quintana entró a 1 minuto y 15 segundos de Urán y del británico Chris Froome, que mantiene el maillot amarillo, por lo que ganar la prueba puede seguir siendo la asignatura pendiente para la que era la mayor baza colombiana en el Tour.

La jornada, de 181,5 kilómetros y siete puertos de montaña, tuvo una desgraciada caída del australiano Richie Porte en el descenso del último puerto, por la que tuvo que ser evacuado en ambulancia.

Urán se impuso en un esprint que necesitó foto-finish a otros cinco ciclistas, entre los que estaba el líder británico Chris Froome. «Estaba en el control y no sabía si había ganado o no. Después me lo dijeron y fue una grata sorpresa para mí», afirmó el colombiano. «Fue un día complicado muy difícil. Pensé que me estaban vacilando cuando me dijeron que había ganado porque no sabía nada», añadió.

Caída y abandono de Porte

Froome sólo pensaba en el estado de Porte al final de la carrera. «Me siento mal, fue un accidente muy feo el de Richie», dijo Froome, cuyo compañero Geraint Thomas también se cayó en el descenso del primer puerto, el Col de la Biche, a 100 kilómetros de la meta y tuvo que abandonar con una clavícula rota. «Espero que Richie se recupere bien ya que es duro ver esa caída», dijo Froome.

Tras un momento de pánico al principio, las noticias sobre Porte fueron más tranquilizadoras. «Tenía más miedo que dolor. Estaba consciente y eso es lo más importante», afirmó Florence Pommerie, una de las doctoras del Tour, sobre su traslado al hospital.

Porte, al caerse, tocó la bicicleta de Urán. «Se salvó la caída de milagro, no porque sea habilidoso. Porte se cae, da con una piedra y luego me toca a mí, por lo que hice la bajada con el cambio roto», explicó Urán.

Urán ascendió a la cuarta posición en la general, a 55 segundos de Froome, precedido por el italiano Fabio Aru, segundo a 18 segundos de Froome, y el francés Romain Bardet, tercero a 51.

El colombiano ha cumplido un objetivo ganando una etapa, pero ahora quiere destacar en la general. «Ya he ganado una etapa, que era lo que quería. Ahora quiero estar adelante en la general, pero hay que ir día a día porque quedan los Pirineos y los Alpes», afirmó.

Revés para Quintana

El ciclista colombiano, de 30 años, logró la primera victoria para su país en el presente Tour, en una etapa en la que su compatriota Nairo Quintana perdió contacto con los favoritos en el último puerto de montaña, el Mont du Chat.

Quintana, que era la mayor baza colombiana en este Tour, se quedó poco antes del último kilómetro de la ascensión final, a unos 27 kilómetros de la meta, y entró en décima posición, a 1 minuto y 15 segundos de Urán.

La foto-finish dio la victoria a Urán en un apretado final con el francés Warren Barguil. Froome entraría en tercera posición en ese sexteto de cabeza, delante de Bardet, Aru y el danés Jakob Fuglsang.

Mala jornada para el ciclismo francés ya que Barguil logró distanciarse primero en un primer grupo de escapados, mientras que Bardet atacó después y fue cazado cerca de la meta.

Quintana llegaría en un segundo grupo de cinco ciclistas. «Hemos cedido más tiempo, las fuerzas comienzan a reducirse después de haber hecho una apuesta como la que hemos hecho este año (correr Giro y Tour). Nos han faltado fuerzas este año. Hemos luchado hasta donde hemos podido. Vamos a seguir rodando en este Tour, a ver cómo nos vamos sintiendo», afirmó Quintana tras entrar en meta.

El español Alberto Contador, que sufrió dos caídas, se quedó descolgado al inicio del último puerto, entrando en vigésima posición a 4 minutos y 19 segundos. En la general, Quintana es ahora octavo a 2 minutos y 13 segundos, y Contador baja a la duodécima plaza, a 5 minutos y 15 segundos.

-Clasificación de la novena etapa:

1. Rigoberto Urán (COL/Cannondale-Drapac) 5h.07:22

2. Warren Barguil (FRA/Sunweb) m.t.

3. Chris Froome (GBR/Sky) m.t.

4. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) m.t.

5. Fabio Aru (ITA/Astana) m.t.

6. Jakob Fuglsang (DIN/Astana) m.t.

7. George Bennett (NZL/LottoNl-Jumbo) a 1:15

8. Mikel Landa (ESP/Sky) m.t.

9. Daniel Martin (IRL/Quick-Step Floors) m.t.

10. Nairo Quintana (COL/Movistar) m.t.

-Clasificación general:

1. Chris Froome (GBR/Sky) 38h.26:28

2. Fabio Aru (ITA/Astana) a 18

3. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) a 51

4. Rigoberto Urán (COL/Cannondale-Drapac) a 55

5. Jakob Fuglsang (DIN/Astana) a 1:37

6. Daniel Martin (IRL/Quick-Step Floors) a 1:44

7. Simon Yates (GBR/Orica-Scott) a 2:02

8. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 2:13

9. Mikel Landa (ESP/Sky) a 3:06

10. George Bennett (NZL/LottoNl-Jumbo) a 3:53