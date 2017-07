Descanso Quintana: «Ahora es más querer que poder» Nairo Quintana, en la etapa del domingo. / Reuters EFE Antonne-et-trigognan (francia) Lunes, 10 julio 2017, 14:55

El colombiano Nairo Quintana reconoció este lunes que el tiempo que ha perdido en el Tour de Francia obedece a una falta de fuerzas, quizá atribuible a haber corrido el Giro de Italia, pero no descartó sus opciones de hacer un buen puesto en la general, aunque "es más querer que poder"

"Ahora es más el querer que el poder, pero seguimos luchando, tratando de seguir recuperando. Hemos cedido tiempo por falta de fuerzas, no nos vamos a engañar. Pero queda bastante Tour para hacer algunas cosas", dijo el jefe de filas del Movistar.

Quintana, octavo a 2:13 del líder, el británico Chris Froome, aseguró que su falta de ritmo puede responder a haber disputado el Giro de Italia antes del Tour, pero no se arrepiente de haber tomado esa decisión.

"Es una apuesta que haces, algo diferente que queríamos hacer. Nos quedan muchas cosas por aprender y cosas de lo que ha pasado y de cómo lo hemos hecho para mejorar", dijo el colombiano.

Quintana ha encadenado las últimas cuatro grandes vueltas, pero el ciclista aseguró que eso no explica su falta de ritmo porque entre medias ha habido periodos de descanso en el invierno y en la preparación de otras vueltas.

"Pero hay cosas que se pueden mejorar para seguir haciendo este tipo de cosas. Es la primera vez que corro Giro y Tour y ambos ha ido muy rápido. Ahora no es mi mejor momento, pero espero poder tener algún día brillante", aseguró.

"Me siento bien, pero los vatios son menos de los que hubiéramos pensado que saldrían. Eso no lo preveíamos. Pensábamos que iba a estar bien, pero las fuerzas son las fuerzas", comentó.

A Quintana, que había subido al podio en las tres anteriores participaciones en el Tour, con dos segundos puestos y el año pasado como tercero, le queda la esperanza de tener un buen día y que coincida con algún momento importante del Tour.

"Traigo bastantes días de competición juntados, con los del Giro. No sé lo que puede pasar en la tercera semana, pero puedo tener un día brillante y espero que sea en una buena etapa", señaló.

El colombiano aseguró que los favoritos para la general no parecen tan fuertes como en otras ediciones y señaló que "las fuerzas están más parejas", por lo que la renta cedida "puede que no sea demasiada".

Pero no quiso desvelar cuáles son sus ambiciones: "Ahora no me atrevo a decir nada. Puedo tener un día bueno y ese día puede pasar cualquier cosa".

Matizó esas opciones por el hecho de que el Tour se juega este año sobre todo en etapas que acaban en bajada y no en la montaña, su especialidad.

Quintana se mostró muy crítico con los organizadores del Tour por proponer este tipo de recorridos en los que los ciclistas corren riesgos y puso como ejemplo los abandonos que hubo ayer tras las caídas, entre ellas las del británico Geraint Thomas y el australiano Richie Porte.

"Espero que se recuperen. Esas caídas son un mensaje a los organizadores, para que piensen en los ciclistas. Quieren dar espectáculo, más que pensar en la vida del ciclista. No es que te hagas daño, es que te puedes dejar la vida allí. Pasarán más desgracias por culpa de esto", indicó.

Quintana aseguró que el equipo ha echado mucho de menos a Alejandro Valverde, que tuvo que retirarse tras sufrir una caída en la contrarreloj inaugural en Düsseldorf.

"La falta de Alejandro nos ha hecho falta para estar más acompañado, por cosas que ocurren en competición. Nos obliga a trabajar un poco más", dijo.