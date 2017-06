Quintana: «Froome es el favorito para el Tour»

Landa escoltará a Froome

El alavés Mikel Landa y el navarro Mikel Nieve han sido incluidos en el equipo Sky que buscará a partir del 1 de julio el cuarto título del británico Chris Froome en el Tour de Francia. La formación que vestirá con maillot blanco en el Tour alineará en la salida de Düsseldorf un equipo compuesto por Chris Froome, Mikel Landa, Mikel Nieve, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Christian Knees, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe y Geraint Thomas.

"El Tour de Francia es una carrera especial y sería increíble ganar por cuarta vez, eso es algo que me ha dado mucha motivación", ha señalado Chris Froome. Para el ciclista de origen keniano, "cada Tour cuenta una historia diferente, una batalla distinta para conseguir el maillot amarillo y luego aferrarse a él". "Estamos listos como equipo y estoy deseando empezar. El Tour me encanta, es una sensación que no se obtiene con ninguna otra carrera", ha indicado.

Por su parte, el director del equipo, Sir Dave, ha destacado su "ilusión" por un Tour en el que Froome puede alcanzar su cuarto título. "Estamos ansiosos ante el comienzo del Tour. Chris Froome está en buena forma. Ganar el Tour una vez más sería un gran logro. Hemos seleccionado un equipo fuerte y experimentado que lo apoyará y usaremos nuestro potencial para obtener ventaja", ha señalado en un comunicado del equipo.