Lesión Dan Martin corrió el Tour con dos vértebras fracturadas Dan Martin, durante una etapa del Tour. / Philippe Lopez (Afp) El irlandés permanecerá tres semanas de baja y no estará en la Clásica de San Sebastián COLPISA / AFP PARÍS Viernes, 28 julio 2017, 14:47

El irlandés Dan Martin estará de baja tres semanas debido a dos pequeñas fracturas en las vértebras que sufrió durante el Tour de Francia, en el que finalizó sexto, ha anunciado este viernes su equipo Quick-Step.

Martin, que será baja el sábado en la Clásica de San Sebastián, se sometió a pruebas médicas tras la finalización de la 'Grande Boucle', el pasado domingo en París.

"Durante la carrera no tuve ningún problema, pero no me sentía bien cuando me bajaba de la bici. Es una pena no poder competir en la Clásica, tenía buenas piernas y aprecio esta carrera, pero tengo que parar un tiempo para recuperarme de las fracturas", ha señalado Martin. El líder del Quick-Step en San Sebastián será el belga Philippe Gilbert.