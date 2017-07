Ciclismo Haimar Zubeldia se retirará después de la Clásica de San Sebastián Haimar llega a meta junto a Nicolas Roche. / Afp Con 40 años y 20 de profesional, el corredor vasco colgará su bicicleta en casa COLPISA / AFP Le Puy-en-Velay Lunes, 17 julio 2017, 18:24

El veterano ciclista del equipo Trek Haimar Zubeldia anunció este lunes que se retirará tras disputar la Clásica de San Sebastián, el próximo 29 de julio. «Después de tantos kilómetros y de 20 años de profesional, he decidido retirarme del ciclismo después de la Clásica de San Sebastián», afirmó el ciclista en su hotel de concentración en el Tour de Francia, citado en un comunicado de su equipo.

«Corrí al lado de grandes líderes, campeones como Jan Ullrich, Lance Armstrong, Ivan Basso, Fabian Cancellara y Joseba Beloki, y me despido compartiendo pelotón con Chris Froome y Alberto Contador», añadió el ciclista español, de 40 años, que cuenta con 16 Tour y 12 Vueltas a España a sus espaldas. «Ha sido un privilegio compartir mi pasión y mi profesión al lado de estos grandes ciclistas», añadió Zubeldia.

El ciclista empezó en el Euskaltel para pasar después por el Astana, Radioshack y Trek, equipos que «me han permitido vivir experiencias inolvidables», dijo. «El ciclismo me lo ha dado todo, me voy satisfecho, realizado y lleno de felicidad. Ya no puedo aportar más», concluyó Zubeldia.

«Es tranquilo, inteligente y un gran trabajador que siempre ha sido muy leal con su equipo. Ha sido siempre muy regular en sus resultados y todo ello en un impresionante periodo de 20 años», afirmó el mánager general del Trek, Luca Guercilena.«Ahora, tras 20 años como profesional empieza una nueva vida para la que le deseamos lo mejor», concluyó Guercilena.