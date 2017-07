Ciclismo Contador, con el único objetivo «realista» de ganar una etapa Contador, en el Tour. / Afp Asegura que no se planteó irse a casa por respeto a sus patrocinadores y aficionados COLPISA / AFP Lunes, 17 julio 2017, 17:58

El español Alberto Contador, noveno en la general del Tour, a 5 minutos y 37 segundos del líder Chris Froome, afirmó este lunes que el único objetivo "realista" que tiene ahora es ganar una etapa.

"No quiero mirar atrás ni pensar en las caídas. Ante eso no se puede hacer nada. No me quise plantear irme a casa por respeto a mis patrocinadores y a los aficionados", dijo en referencia a las cuatro caídas que tuvo en la ronda, que le hicieron perder tiempo.

"En la semana que queda de Tour, lo voy a intentar pero soy consciente de que hay corredores delante mío, corredores que me sacan diferencia en la general. Mis objetivos mas realistas pueden ser otros como una victoria de etapa", añadió Contador en rueda de prensa en la jornada de descanso del Tour, en Le Chambon sur Lignon.

"Mientras estemos en carrera pueden pasar muchas cosas. Si te pones límites, estás condicionado y frenando. El objetivo no es el podio, sino disfrutar, ganar una etapa. Y si llega el podio... Pero si me dicen si el podio es imposible creo que pueden pasar muchas cosas", señaló.

Contador es el segundo español en la general, detrás de Mikel Landa, sexto a 1 minuto y 17 segundos, pero que se ve mermado por su condición de gregario de su líder en el Sky y primero de la general, Froome.

"No sé cómo lo está viviendo (trabajar para Froome). Tienes que ir tomando las decisiones correctas para los proyectos que te planteas. Tienes que decidir en función de las oportunidades que vas a tener. Vivió esa experiencia (de ser gregario) en Astana (con Fabio Aru y Vincenzo Nibali) y le vuelve a pasar. La vida se centra en decisiones que tengas por tus intereses y la confianza que tengas en ti mismo", dijo Contador.

Esta semana llegan las etapas de los Alpes, que a Contador le gustan más que los Pirineos.

"Galibier (el miércoles) es un puerto que me gusta muy largo, muy duro. En los últimos km estás por encima de los 2.000 metros. algunos ciclistas se van abajo y a mí se me ha da bastante bien. Los Alpes me van mejor que los Pirineos", explicó.

"De los golpes voy mejor, físicamente estoy más recuperando. Estoy con ganas y con ilusión de cara a la últimas semana", añadió.

Contador dejó entrever que no estará en la Vuelta a España.

"En el equipo hay intereses. En caso de ir a la Vuelta me gustaría ir a disputarla, es por eso que la decisión está ahi ahí", concluyó.