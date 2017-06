Seguridad sobre la bicicleta El pelotón. Los miembros de la escuela de Stefano Garzelli en su lugar se entrenamiento. / irene marsilla El equipo del italiano organiza mañana el campeonato autonómico en Bétera: «Lo básico es que haya respeto entre el corredor y el conductor» Stefano Garzelli, exganador del Giro, entrena a un grupo de niños para que en un futuro disfruten de su pasión en la carretera HÉCTOR ESTEBAN valencia. Viernes, 23 junio 2017, 00:18

La urbanización Torre en Conill de Bétera acogerá mañana a partir de las tres y media de la tarde el Campeonato Autonómico de Escuelas de Ciclismo, con todos los equipos de la Comunitat Valenciana con niños entre los 4 y 14 años. Un evento que reunirá a cerca de medio millar de ciclistas y que en esta edición se disputa bajo la organización del Stefano Garzelli Team, una de las escuelas de ciclismo que hay en la Comunitat con el fin de que los niños se diviertan, puedan salir futuros corredores y, lo más importante, impartir una educación vial necesaria para cuando en un futuro salgan a practicar su deporte favorito en carretera.

Stefano Garzelli, ganador del Giro de Italia de 2000, es un profesor de lujo para un montón de chavales que ha tomado una recta cerrada al tráfico de Mas Camarena como su lugar de entrenamiento. Stefano, junto a su esposa María y al excorredor profesional José Enrique Gutiérrez -que también lleva un proyecto de ciclismo infantil con la escuela del Cuadernos Rubio- imparten las clases. La idea es educar a los niños en el deporte del ciclismo y potenciar la convivencia de todo tipo de vehículos en las carreteras.

«Los más pequeños aprenden en estas clases a ir en bicicleta. Como tomar las curvas, como frenar y vamos explicando a todos los niños las nociones básicas de cómo circular en carretera. Siempre por la derecha de la calzada, de uno e uno o de dos en dos», cuenta Garzelli, que entrena con los niños en una zona acotada hasta que en un futuro estén preparados para salir a la carretera para disfrutar de su deporte favorito.

En las últimas semanas, las desgracias han sacudido al ciclismo a todos los niveles. En profesionales, la muerte del italiano Michele Scarponi significó un mazazo para el pelotón. También el atropello mortal del piloto norteamericano de motociclismo Nicky Hayden, que fue embestido por un coche en las inmediaciones del circuito de Monza. A esto se suman en la Comunitat accidentes como el de Oliva, donde una conductora ebria y drogada mató a tres deportistas. Después, una víctima más en un caso similar en Benissa. «Hay mucho revuelo. Desde la muerte de Scarponi parece que haya una maldición. Incidentes siempre ha habido. Lo de Scarponi fue muy mala suerte, el tema de Hayden fue un descuido de él y luego lo que ha pasado en la Comunitat», señala el exganador del Giro.

Para Garzelli lo fundamental es que los niños se diviertan, que todo no sea una competición, Además, pide cordura en la carretera. «Hay que tener respeto entre el ciclista y el conductor. Yo también me enfado cuando veo a pelotones de ciclistas ocupando todo el carril pero los vehículos deben ser respetuosos con los corredores. Veo muchos enfados en la carretera y eso no es bueno», termina.