La sabiduría de Valverde El equipo del líder controla la jornada, el Sky fracasa con su estrategia y el murciano remata a sus rivales en las últimas rampas de Las Canteras El murciano gana la etapa reina y es el vencedor virtual de la Volta a la Comunitat HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Domingo, 4 febrero 2018, 01:37

Alejandro Valverde bromeaba ayer tras cruzar la meta del alto de Las Canteras. Enfundado de amarillo como ganador de la Volta a la Comunitat-Gran Premi Sabadell salvo sorpresa mayúscula hoy en la última etapa. «Creo que he vuelto mejor que cuando me caí en el Tour, no sé, igual me han metido un par de caballos más en las piernas», apuntaba el murciano. A sus 37 años, el de Movistar ha dejado un calvario de siete meses y se apuntará el triplete en la ronda valenciana tras ganar en 2004 y 2007.

La veteranía es un grado y el murciano dominó la etapa reinda desde la inteligencia que otorga la experiencia. En ruta siete puertos de montaña con las cunetas heladas y una pared en el Alto de Las Canteras para decidir al ganador. Valverde no dio ni una sola opción. Etapa -la victoria 110 de su carrera- y victoria final. En la línea de salida se plantó un buen puñado de corredores en un pañuelo de sólo 29 segundo. El hecho de que la crono por equipos del viernes no sumara para la general dejó las diferencias en un suspiro.

CLASIFICACIONES Etapa. NombreTiempo 1. Alejandro Valverde (MOV)4h48 35 2. Adam Yates (MTN)a 00 04 3. Luis León Sánchez (AST)a 00 04 4. Jesús Herrada (COF)a 00 09 5. Primoz Rozglic (LOT) a 00 10 6. Jakob Fuglsang (AST)a 00 10 7. Pello Bilbao (AST)a 00 15 8. Roman Kreuziger (MTN) a 00 18 9. Kilian Frankiny (BMC)a 00 24 General NombreTiempo 1. Alejandro Valverde (MOV)13h16 23 2. Luis León Sánchez (AST) a 00 14 3. Jakob Fuglsang (AST) 00 26 4. Adam Yates (MTN) 00 37 5. Jesús Herrada (COF) 00 48 6. Primoz Rozglic (LOT)00 49 7. Pello Bilbao (AST)00 54 8. Roman Kreuziger (MTN) 00 57 9. Kilian Frankiny (BMC)01 03 10. Amaro Antunes (CCC)01 09

El Sky tenía un plan. Lo masticó desde el momento en el que la organización acordó no sumar tiempos en la crono grupal. Por eso los británicos salieron a pasear, para no desgastar ni un gramo de fuerzas. Poels, De Rosa y De la Cruz eran sus bazas. Por eso ayer mandaron primero en la escapada buena del día a la locomotora de Kiryienka junto al resto de aventureros. Los puertos fueron cayendo a toda velocidad con Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baolise) como el rey de la montaña. Incluso La Carrasqueta, con un paisaje ártico el viernes y que ayer se abrió al paso de la Volta tras la ardua labor de los quitanieves. Los escapados pasaron con tres minutos de ventaja. El siguiente paso de la estrategia del Sky la ejecutó Kwiatkowski, otro tren de alta velocidad. El polaco enganchó con el grupo de cabeza y se puso a tirar con el bielorruso. Sólo Hollestein (Katusha) y Rodríguez (Caja Rural) aguantaron los vatios británicos.

«He vuelto mejor, como si me hubieran puesto dos caballos más en las piernas», bromea el líder

Por detrás, el Movistar controlaba la carrera con un desgaste mayor del previsto. Valverde siempre fue bien colocado, arropado por Rojas, Rosón y compañía. Calorcito rodeado de nieve en las cunetas. El Sky quiso mover otra pieza pero en ese momento se acabaron las concesiones por parte del líder, que cogió las riendas del pelotón.

El Astana, con Luis León y Fugslang, segundo y tercero en la general, se puso a incordiar. A endurecer la carrera para dar de baja a todos los efectivos posibles de Movistar con el objetivo de que Valverde se plantara desprotegido en la subida a Las Canteras. El BMC también emergió para ver si había alguna posibilidad de éxito. Uno de los más atrevidos fue Visconti (Bahrain), que atacó de lejos con Gautier (AG2R) y Vammarcke (Education First). El trío enlazó con los escapados y el italiano mantuvo una aventura en la que enganchó a Kwiatkowski. El polaco claudicó y a Visconti el grupo de favoritos se lo tragó en la primera rampa de Las Canteras. A tres kilómetros de meta la carretera hizo la criba de los elegidos.

Astana rodaba en mayoría. Con Luis León y Fuglsang por delante y Pello Bilbao unos metros por detrás. El portugués Amaro Antunes (CCC) buscó su día de gloria. Un escalador puro, con fuerza para saltar y poca consistencia para castigar. Adam, uno de los gemelos de los Yates, también probó. El corredor del Mitchelton era el último del pañuelo de favoritos de la general.

Los esfuerzos siempre fueron en vano porque no dejaron de sentir el aliento de Valverde, siempre bien colocado. El murciano nunca tomó en el ascenso una decisión equivocada. Cada metro recorrido era un paso más para el triunfo en la general. Antunes lo volvió a intentar. Otra vez agua. Roglic (Lotto-Jumbo) busco sin fe su oportunidad. Y mientras tanto, la estrategia del Sky resultó un fiasco porque ninguno de sus líderes estuvo a la altura en el momento de la verdad. A lo único que aspiraron es a engancharse al grupo de delante cuando los favoritos jugaron al ratón y al gato. Los británicos han sido sin duda el gran fiasco de esta edición. El Garbí sepultó sus aspiraciones.

Luis León (Astana) enseñó la rueda. Su ataque fue un simulacro. La única licencia fue para Adam Yates, que miraba de lejos el arco de meta con un triunfo parcial como trofeo en el caso de que Valverde diera permiso para ello. El murciano no concedió ni una sola licencia. Mientras Yates se atragantaba con las rampas del 18%, el de Movistar volaba a por el triunfo de etapa y la general virtual. Si en la segunda etapa Valverde mostró el puño con rabia por su triunfo, ayer todavía tuvo oxígeno para alzar los dos brazos. Valverde dio una nueva lección. El murciano está de vuelta y hoy rubricará un triplete más que merecido en la ronda valenciana.