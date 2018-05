Rubén Plaza: «Si no disfruto será hora de irse» Rubén Plaza, durante una de las etapas. / israel El corredor del Israel Cycling, uno de los veteranos del ciclismo mundial, quiere brillar en la última semana de la ronda italiana El de Ibi se toma el fin del Giro como una prueba para continuar en el pelotón HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Martes, 22 mayo 2018, 00:01

Rubén Plaza (Ibi, 29 de febrero de 1980) carga con 38 años en sus piernas pese a nacer en bisiesto. Es uno de los viejos rockero del Giro de Italia. Este año lo hace enrolado en el Israel Cycling Academy, donde llegó esta temporada para ejercer de maestro en un equipo bisoño pero con muchas ganas de crecer. Plaza, que ya sabe lo que es ganar en el Tour y en la Vuelta, busca en esta última semana de la ronda italiana una motivación para seguir una temporada más arriba de la bicicleta. «Estos días van a ser clave para mi futuro. Quiero estar en alguna escapada, pillar alguna con posibilidades de ganar una etapa y lo que es más importante, ver si aún disfruto de verdad encima de la bicicleta. Quiero saber si todavía voy, si soy capaz», señaló ayer el de Ibi después de cenar en la jornada de descanso.

Plaza marcha el 73 en la general a 1:52:50 del australiano Simon Yates, del que fue durante dos años compañero en Orica. «Cuando termine el Giro empezaré a pensar, a reflexionar si llega la hora de dejarlo o puedo seguir al menos una temporada más», apunta al otro lado del teléfono con la pausa del que sabe que está en paz consigo mismo. Siempre ha sido honesto sobre la bicicleta.

El de Ibi quiere brillar esta semana. «La verdad es que ha sido un Giro difícil para las escapadas. Hay muy poco tiempo de diferencia entre los primeros y no dejan que llegue ninguna fuga», lamenta. En el Israel tiene libertad total de movimientos. Él y Ben Hermans son los dos guías de un equipo muy joven que quiere crecer en el ciclismo. «La verdad es que me tratan muy bien. Si sigo un año más será en este equipo, donde me tratan fenomenal», apunta.

Plaza resalta el talento de Simon Yates, pero advierte de que al actual líder se le puede hacer la última semana muy larga. Desde hoy hasta el domingo hay mucha montaña, además de la crono: «Hoy Dumoulin le puede quitar un minuto y medio a Yates -el holandés es segundo a 2:11-». Para el alicantino el líder del Sunweb es el favorito.

Plaza también se acuerda del otro valenciano que salió desde Jerusalén en este Giro. «La verdad es que Rafa Valls tiene muy mala suerte», señaló para referirse al corredor de Movistar, que tuvo que abandonar tras un fortísimo golpe en las costillas tras una caída. «Se le enganchó el cambio, no iba rápido pero se pegó con el manillar en las costillas», apunta. Hoy Rubén Plaza enfila la última semana del Giro, y quien sabe si será la última de una gran vuelta para él. Cada etapa servirá para deshojar la continuidad de este rockero del ciclismo mundial.