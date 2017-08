El positivo de Samuel Sánchez conmociona la Vuelta, que empieza mañana en Nimes Samuel Sánchez, al final de una contrarreloj. / reuters/jon nazca «No me lo puedo creer. Tengo 39 años y estoy a punto de retirarme. ¿Para qué me iba a meter en esto?», indica el campeón olímpico en Pekín COLPISA/EFE Viernes, 18 agosto 2017, 00:49

Con 39 años, Samuel Sánchez, campeón olímpico en los Juegos de Pekín 2008, dio positivo en un control antidopaje fuera de competición al que fue sometido el pasado 9 de agosto, según anunció ayer la Unión Ciclista Internacional (UCI). A la espera del contraanálisis, tras una muestra que reveló la presencia en su orina de GHRP-2, un liberador de la hormona del crecimiento, el corredor asturiano del equipo BMC Racing ha sido suspendido para participar en la Vuelta a España, en la que estaba inscrito.

«Estoy muy sorprendido. No me lo puedo creer», aseguró Samuel Sánchez tras enterarse en Nimes (Francia), donde mañana comenzará la Vuelta, de su «resultado adverso» en el control por sorpresa que precipitará su despedida y será un triste epílogo a su carrera deportiva. «Tengo 39 años, llevo 19 de profesional y estoy a punto de retirarme, ¿para qué me iba a meter en esto?», se pregunta el veterano ciclista que, además de conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de hace nueve años, fue segundo en el Tour de 2010 y en la Vuelta de 2009. Según los expertos, sólo se han detectado una veintena de casos parecidos desde el primer positivo por GHRP-2, en 2010, ya que es una sustancia muy difícil de descubrir. Los italianos Stefano Pirazzi y Nicola Ruffoni, del equipo Bardiani, fueron el pasado mes de abril los últimos precedentes en ciclismo por esta sustancia prohibida por la UCI y fueron expulsados del Giro en el que tenían previsto participar.

Sánchez aseguró que tiene «la conciencia tranquila» y expresó su confianza en que «todo quede en un susto». El ciclista asturiano se entrena en ocasiones por Valencia y, de hecho, estuvo por aquí a principio de este verano.

«Es un auténtico mazazo, una noticia extraordinariamente negativa para el ciclismo y para la Vuelta, pero lo importante es que los 198 corredores que tomarán la salida lo hagan limpios y sin ninguna duda en torno a ellos. Lo siento especialmente, porque Samuel es un corredor carismático, muy querido y con un gran palmarés, por lo que su caso hace mucho daño al colectivo de ciclistas», reconoció el director de la Vuelta, Javier Guillén. Tras ser anunciado el positivo del corredor español y su suspensión provisional por parte de la UCI hasta conocer el resultado de la muestra B, el equipo estadounidense BMC decidió sancionar «con efecto inmediato» al ciclista ovetense, que se vio obligado a ceder su dorsal para la Vuelta a otro compañero, el belga Loïc Vliegen.

El ciclista asturiano que militó en el Euskaltel antes de fichar por el BMC en 2014 ha visto así manchada por el dopaje una carrera a la que tenía previsto poner fin al término de la presente temporada o de la siguiente. Samuel Sánchez fue cazado cuando preparaba su décima Vuelta a España y su positivo ha sido revelado por la UCI tan sólo dos días antes de su inicio.

«Siempre digo que voy día a día. Un ciclista, a partir de los 37, y yo ya estoy rozando los 40, sabe que cualquier día dices 'hasta aquí'. Me quedo con una frase que dijo hace poco Haimar Zubeldia: 'Algo habré hecho bien para estar 20 años en el ciclismo profesional'. La bici nos lo ha dado todo. Somos lo que somos gracias a la bicicleta, pero llega un momento que tienes que dejar el dorsal y buscar otras maneras de ilusionarte. La carretera a veces te lo hace pasar mal y te hace pensar mucho. Pero de momento sólo pienso ahora en la Vuelta a España, que la he preparado con todo el cariño del mundo y a ver lo que pasa», manifestaba recientemente en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.