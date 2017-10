Ciclismo 200 personas participan en la I edición de la Marcha Cicloturista 0.17 Arranca en Llanta Imagen de la Marcha. / VCV El ex ciclista Oscar Freire ha participado como invitado especial LAS PROVINCIAS Valencia Domingo, 29 octubre 2017, 21:56

Doscientas personas han participado en la I edición de la Marcha Cicloturista 0.17 Arranca en Llanta, que se ha disputado hoy en la localidad de Olocau (Valencia) y que ha contado con un invitado muy especial el tres veces Campeón Mundial, Oscar Freire. Junto a él han participado los profesionales Jorge Ferrer y Rubén Casany, miembros del equipo continental Massi-Kuwait Cycling Project y el valenciano Joan Bou, ciclistasub23 de la Fundación Alberto Contador.

Asimismo, ex profesionales y amantes del ciclismo no han querido perderse esta cita como: Ángel Casero, promotor de este evento y director de la VCV Gran Premi Banc Sabadell; Ezequiel Mosquera; José Enrique Gutiérrez; Vicente Aparicio; Javier Benítez; Carlos Damián; José Salvador Sanchis y David Bernabeu. Además, de los ex futbolistas del Valencia C.F., David Albelda, Camarasa y Fernando Giner, y el preparador físico del Valencia, Ismael Fernández.

Tras finalizar, Ángel Casero ha comentado estar muy contento de esta primera edición. "Se ha apuntado mucha gente y esperamos que en la próxima haya más participantes". "La gente ha acabado satisfecha, ha sido un recorrido muy bonito, a pesar de tener tramos duros, en definitiva estoy muy contento", ha concluido Casero.

La marcha cicloturista tuvo un recorrido de 130 kilómetros intensos desde el Ayuntamiento de Olocau pasando por las localidades de Náquera, Marines Viejo, Gátova, subida al Pico del Águila (puerto de montaña de segunda categoría), Altura, el Alto de Monte Mayor (puerto de segunda categoría), Alcublas y finalizaba de nuevo en Olocau.