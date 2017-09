«Froome ha retrasado su forma para acabar aún más fuerte que otros años»

Óscar Pereiro es un hombre mediático a sus 39 años, pese a que hace ya más de una década que se proclamó ganador del Tour de Francia en un agitado 2006. «Tengo mi nueva función como embajador de la Vuelta - será el Bernard Hinault de la ronda española-, creo que ahora está a un nivel mucho más alto que hace diez años pero la realidad es que el Tour es la carrera que más vende, la que tiene los más potentes derechos de imagen... Es una carrera que está a un nivel mediático brutal y en la que el ganador sigue siendo: 'vencedor del Tour de Francia' allá por donde va para toda la vida», reconoce. Está preocupado por la falta de recursos en el deporte base, los pocos corredores nacionales en este Tour y también por la muerte de ciclistas en las carreteras españolas. «Yo llevo montando en bicicleta desde pequeñito, porque con 12 años iba solo a entrenar y por la carretera no había ningún tipo de problema, pero es ahora cuando mis padres me piden que tenga cuidado. Vemos que los fines de semana, especialmente en determinadas zonas, es prácticamente irte a la guillotina. Estamos en un punto preocupante». La ronda francesa es una carrera que le trae muchos recuerdos de juventud, de aquellos ochenta con su admirado Álvaro Pino y los Perico Delgado, Marino Lejarreta, Federico Echave o Miguel Indurain.

¿Qué Tour espera como aficionado? En España parece que si no tenemos un favorito claro nos ilusiona menos.

Uno muy interesante y quizá el más ajustado de los últimos años. Aquí en España somos un poco cojonudos en ese aspecto, porque si no tenemos alguien para ganar decimos que bajó el nivel. El Tour va a ser una gran carrera siempre; hoy, mañana y en cualquier momento. La corra quien la corra, haya un español, un inglés, un francés o un italiano como ganador. No podemos quitar méritos porque no tengamos una referencia ahí que, de momento y por suerte, sí que la tenemos con Valverde y Contador ahí. Quizá no son máximos favoritos pero sí que son dos corredores que están en la lucha por la carrera.

Usted lo sabrá por experiencia propia. ¿No le da la sensación que en este país sólo valoramos a los ciclistas por su rendimiento en el Tour? ¿Hay que enseñar a la gente cultura ciclista?

Mira, aquí nos mal acostumbramos. Yo creo que no debemos hacer lo que pasó con Abraham Olano. Cuando Miguel Indurain vivía sus últimas horas como ciclista se intentó buscar un relevo a toda costa. Un corredor como Olano, que fue buenísimo y ganó de todo (Vuelta a España, Mundiales, que fue líder e hizo podio en el Giro varias veces y lo rozó en el Tour, parece que Abraham Olano fue una mierda cuando fue un señor y un grande del ciclismo. Todo por compararlo con Miguel Indurain. Eso es lo que no podemos hacer ni permitir ahora mismo.

¿Y qué se puede hacer? Solo habrá 13 ciclistas españoles (tras sumarse Zubeldia) el próximo Tour, nunca hubo menos en el siglo.

Mira, llevamos diez años disfrutando con Sastre, con Valverde, con Contador, con Samuel Sánchez, conmigo en su momento y muchos que me olvido que espero me perdonen. Ahora parece que no hay esa cantidad de corredores, que no hay ese volumen de corredores. Eso lo que nos debe hacer es reflexionar para hacer un llamamiento a los sponsor y a las administraciones para que sepan que esta camada que salimos de la época Indurain, ya que con 10 u once años estaba Miguel emocionando a todos ganando esos Tour. Eso ayudó a que fuésemos ciclistas, a que fuésemos a las escuelas. Ahora, no tienen esa cantidad de ciclistas para que puedan salir viendo a un Alberto (Contador) a unAlejandro (Valverde) o un Samu (Sánchez) y que se enganchen como hicimos nosotros.

Usted tiene una escuela. ¿Tan mal está la cantera?

Yo lo vivo día a día. Cada vez que voy a una carrera veo que en las escuelas hay cuatro gatos compitiendo, con todos los respetos, si lo comparamos con lo que había antes. El problema es que no tienen dinero, las escuelas no reciben financiación y si no la tienes no puedes llevar a los chicos a correr. Se están muriendo muchas escuelas emblemáticas e históricas, al menos en Galicia que es lo que conozco mejor yo. A mí me parece increíble, ya que antes, en la categoría alevín, tenían que partir Galicia en cuatro porque éramos demasiados.

Es curioso, porque hay un fenómeno ciclista cada vez más grande pero no de competición. España será la sexta por número de participantes mientras que en 2003 era la primera con 44.

Es que necesitamos invertir en la cantera, en los chicos más jóvenes para que dentro de diez años tengamos un chaval que gracias a los sponsors, a las administraciones esté a ese nivel de Contador y Valverde. Sinceramente, si no hay inversión, no habrá niños por desgracia. El nivel es muy poco en Galicia, ahí están saliendo 20 o 30 chavales que es nada si los comparamos con los 200 de mi época. El mayor problema es encontrar pasta porque han cerrado el grifo de tal manera que nos alarmamos porque pensamos que hay pocos corredores (12 sólo en este Tour) pero es que si no cuidas el huerto es imposible que vayas a encontrar tomates en verano.

Volviendo a los nombres propios de este Tour. ¿Su favorito?

Yo lo tengo claro, de momento es Froome. El año pasado y hace dos ganó con una soltura muy grande, tiene un equipazo con el que puede solventar cualquier momento de dificultad. Yo creo que este año su estado de forma, o al menos esa es mi percepción, es incluso mejor. Está calculado, sabe que cuesta llegar a la última semana del Tour marcando las diferencias y considero que por ello ha retrasado un pelín su estado de forma para acabar aún más fuerte incluso que los ha terminado otros años.

¿Y cómo ve a Contador y al Movistar, con Nairo y Valverde?

Contador es el que más juego da en las Vueltas, siempre es impredecible. Veo que le falta un poco, pero me dijo que va a ir con muchas ganas y ya sabemos cómo es. Ahora le cuesta marcar diferencias, pero es impredecible, no gana como antes pero habrá que tenerlo en cuenta. En cuanto a Quintana creo que es una incógnita después de lo que pasó en el Giro pero tiene a Valverde y eso será una gran ayuda, La verdad es que Alejandro es impresionante, creo que se merece un reconocimiento especial por todo lo que está haciendo. Desde que quedó tercero en el Tour para él todo es un regalo, compite de manera liberada, y con su calidad es capaz de hacer cualquier cosa. Habría que hacerle una estatua en todas las ciudades de España.

Y después del Tour, se estrenará como embajador de la Vuelta y podrá seguir comentando la ronda en COPE.

Sí, estoy agradecido a ambos por permitirme que lo compatibilice. Siempre tuve buena sintonía con esta carrera y ahora como embajador voy a intentar devolver a la Vuelta lo que la Vuelta me dio a mi hasta mi retirada en 2010. Correr esta prueba es la ilusión de cualquier ciclista y ahora volver es una función nueva es algo que me motiva.