Entrevista Óscar Pereiro: «La palabra 'retirada' no debería entrar en la cabeza de Contador» 02:48 Óscar Pereiro promueve la campaña 'Recicla Vidrio y Pedalea'. / Foto: y Vídeo: Virginia Carrasco «Me descuadra un poco el fichaje de Landa por el Movistar si realmente quisiera ser líder de un equipo», señala el ganador del Tour de Francia de 2016 JAVIER BRAGADO Madrid Lunes, 4 septiembre 2017, 16:39

Óscar Pereiro (Mos, 3-8-1977) se bajó de la bicicleta profesional en septiembre de 2010 con una victoria en el Tour de Francia (2006). En lugar de desconectar y olvidar los sufrimientos de la carretera mantiene su interés por el deporte, conserva planta de corredor y promueve la campaña 'Recicla Vidrio y Pedalea' con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje a través del ciclismo. Observa a sus antiguos compañeros como embajador de la Vuelta a España y comentarista de la cadena COPE para analizar un mundo en el que reivindica la figura de Alberto Contador, halaga a Chris Froome, se cuestiona el fichaje de Mikel Landa por el Movistar y vaticina un futuro exitoso para los españoles.

- Usted se retiró hace relativamente poco. ¿Preferiría seguir siendo ciclista o es mejor haber dejado de sufrir en competición?

Cuando compites en bici todo es especial, eres protagonista de lo que es el evento en sí. Desde fuera yo siempre digo que vives con más estrés y menos presión, cuando eres ciclista te hacen absolutamente todo. Evidentemente el vivir una Vuelta a España como ciclista no tiene precio, habría multimillonarios que pagarían lo que fuera para meterse, aunque fuera solo un día, dentro de todos estos corredores. Lo que hago ahora mismo me llena un montón, disfruto, estoy dentro de la carrera, eres protagonista desde otro punto y se vive diferente. Pero si me das a elegir, ciclista, evidentemente.

- La Vuelta a España ha cambiado el formato desde su época de corredor. ¿Le hubiera gustado más este tipo?

Como espectador lo prefiero así, la carrera es más dinámica, con velocidades inhumanas, desde la bandera de salida la gente va muy rápido... A ver, por mis características yo hubiera preferido etapas más largas donde hubiera más transición entre una etapa y las demás. Ahora se corre de una manera más parecida a lo que era antes en amateur. Son carreras más vivas, más atractivas para el despertador, pero apenas tienen descanso los corredores entre día y día.

- Chris Froome podría haberse marchado de vacaciones tras ganar el Tour y compite en la Vuelta. Parece obsesionado con la competición.

Analizando la carrera vemos que lleva ya cuatro segundos puestos y eso no se hace de casualidad. Para hacer cuatro veces segundo en la Vuelta hay que venir a disputarla y si después hay una ficha que no funcione en el puzle haces segundo. Pero lo dice todo que un ciclista de su calidad, de la magnitud que tiene actualmente y después de ganar el Tour, que podría estar francamente de vacaciones, alarga su temporada para ganar la Vuelta. Pues creo que es muy bueno y dice mucho de Unipublic.

- ¿Le recuerda la figura de Froome a algún corredor de su generación?

No me gusta comparar a nadie porque de un año a otro cambia la manera de correr, las tecnologías, las tácticas... cambia todo. Para mí Froome es un corredor que impone respeto pero por su forma de correr, la forma de correr que tiene su equipo, la manera que tienen de hacer las cosas, te diría casi al extremo de la perfección, cómo dominan la carrera, cómo tácticamente está todo estudiado. Y después, que es un corredor tan ambicioso que estamos viendo que cada vez que puede está delante para entrar a la etapa o tratar de ganar segundos. Creo que merece todo el respeto y lo tiene por su manera de ver el ciclismo tan simple. Se ve un corredor como una roca y serio cuando compite. luego es un corredor bastante accesible que da muchísimo juego a la gente también.

- ¿Ha cambiado el Sky el ciclismo?

Ha evolucionado, han sido los primeros en hacer del ciclismo algo casi perfecto con todo el control de vatios, lo que puede dar el corredor en cada momento, saben antes (salvo alguna enfermedad) hasta dónde y qué trabajo va a dar el corredor. Puede ser más o menos bonito porque creo que es más visible el ciclismo sin tanta tecnología y sin tanto control, pero si fuera director del Sky estaría superfeliz y orgulloso de llevar el equipo cómo lo llevan.

- No es una manera de correr que se asocie mucho con Óscar Pereiro, ¿no?

Siempre llevé el pulsómetro y boca abajo. No quería ni ver las pulsaciones porque era más un corredor de correr con el corazón. Pero tampoco voy a negar que si estuviera corriendo en la actualidad... al final tienes que rendirte un poco a lo que está funcionando hoy en día. He visto muchos corredores que eran de mi generación y que poco a poco al final tienes que adaptarte a lo que hay. Creo que el 90% del pelotón ya entrena con vatios y a mí no me gusta que hable de que ' hemos movido más vatios que tal'. Los vatios se puede mover según vaya la carrera, pero la realidad es que tampoco me gusta la Fórmula 1 actual con tanto control sobre los coches y se está yendo por ese camino sobre la tecnología y las investigaciones de todo lo que va apareciendo en el momento.

- Tampoco Alberto Contador compite de esa manera. ¿Se le va a echar de menos?

No lo dudes. Incluso le diría a todos aquellos críticos de Alberto que aprovechen que le quedan pocos días para criticarlo y a partir de ahí le echarán de menos. Es un ciclista imprevisible y, perdona las palabras, pero tiene unos cojones inmensos. Es un corredor que cuando todo le viene del revés intenta darle la vuelta. He tenido la fortuna de verlo entrenar cada día y te digo que yo no he visto cosa igual en mi vida. Es un corredor impredecible que no tiene miedo, muchas veces se inventa etapas donde no las hay.

- ¿Piensa que esta retirada será definitiva?

Solo lo sabrá él. Evidentemente un corredor con su cabeza, con manera de correr, que sólo compite para ganar... si él tiene motivación para seguir entrenando y preparándose al nivel que lo hace pues ojalá que pueda seguir en bicicleta. Disfrutar de él cada día que esté en activo es para guardarlo para el recuerdo, pero también entiendo que canse llevar muchísimos años disputando grandes vueltas y yo creo que es más la fatiga psicológica que pueda tener a la física porque nivel tiene todavía para estar arriba.

- ¿Qué le aconsejaría?

Por favor, que se quede, como se lo dije a Purito en su momento. Para mí son corredores que deberían ser eternos y la palabra 'retirada' no debería entrar en su cabeza pero a la vez entiendo la fatiga que tiene que llevar ser un corredor como Alberto Contador. Tenemos que respetar todos si decide seguir o si decide retirarse cómo está anunciando los últimos días.

- El sucesor más claro como aspirante español a grandes vueltas es Mikel Landa. ¿Qué opina de su fichaje por un equipo en el que no será el líder indiscutible?

Me descuadra un poco el fichaje por las palabras de Mikel en el Tour de que no volvería al Tour a trabajar para nadie. Es raro que haga un movimiento como ir al Movistar sabiendo que Nairo Quintana es la apuesta del Movistar para el Tour y el propio Nairo ha reconocido que quiere ir a por el Tour de Francia. No sé sinceramente cuál es el objetivo de Mikel de cara al año que viene, si irá al Giro como líder y Nairo al Tour. La papeleta la tiene Movistar por aclarar y tomar la decisión en los meses de invierno. Evidentemente en Mikel tenemos ese próximo futuro proyecto de ganador de grandes vueltas. Veremos cómo lo gestionan porque evidentemente si realmente quisiera ser líder de un equipo fichando por Movistar como mínimo va a tener que compartir galones con otro gran corredor como Nairo.

- De los jóvenes, ¿a quién ve como futuro aspirante a ganar una gran vuelta?

Hay corredores muy buenos, Enric Mas, por ejemplo, es un corredor que tiene muchísimo futuro y ha sido bautizado como un Miguel Indurain o Alberto Contador y dicen que lo va a ser, pero yo no soy de los que le gustan a meterle presión a los chavales. Hay que dejar que las cosas vayan poco a poco, que ya bastante tiene correr en profesionales y tener que justificar ante tu equipo en cada carrera el rendimiento como para meterle presión. Hay un buen amigo y compañero de COPE que es (el director deportivo) Josean Fernández Machín que para mí es el que más entiende el ciclismo amateur, sub-23 y juvenil y dice que hay mucha calidad por venir. Hay que creerlo, dar tiempo y no precipitarse a lo que hicimos en su época con Abraham Olano, que fue un error muy grande al meter una presión muy grande. Con Alberto Contador todo el mundo tiene que ser consciente de que cuando se vaya no habrá otro. Habrá otro Mikel Landa, habrá otro Marc Soler, habrá otro Enric Mas, pero no va a ser 'Enric Contador', va a ser Enric Mas y correrá a su estilo.

- Usted forma parte de una generación con varios ganadores del Tour. ¿Qué ha pasado para el vacío actual?

Lo tengo fácil de explicar. Al final, nosotros fuimos hijos de la la generación de Perico Delgado, de Miguel Indurain y demás. Se está acabando esa generación, a partir de ahí empieza la crisis en España y si no hay chavales corriendo en escuelas y demás hay un vacío muy grande de esa época. En breve veremos aparecer a los hijos adoptivos de Alberto Contador, todos esos que eran pequeñitos cuando empezó en el Tour. Pero para eso necesitamos un tiempo. La época dura de dopaje también hizo mucho daño, hay que tener paciencia. Yo estoy convencido que llegarán porque España es un país que da muchos corredores y buenos. El clima y la montaña que tenemos aquí es de lo mejor para entrenar. Vemos a mucha gente que se concentran en Sierra Nevada, gente que se va a Gran Canaria o en la zona de Alicante. Condiciones hay perfectas y después, tradición, que también es muy importante. No tengo duda de que tarde o temprano llegarán buenos corredores y estaremos también a nivel mundial también dominando las carreras.

- Los exciclistas Floyd Landis (sancionado en el Tour de 2006, lo que ascendió a Pereiro como ganador) y David Zabriskie han montado una empresa con productos que contiene cannabis. ¿No le parece que esto puede enturbiar más a su deporte después de toda la reputación sobre dopaje?

No sé, cada uno tiene que buscarse la vida como si quiera. Si en su país es legal y le funciona el negocio pues yo me alegro de que a la gente le vaya bien. Tampoco soy nadie para criticar a nadie ni para dar ejemplo de cómo rehacer una vida. Evidentemente, en mi filosofía de vida no entraría nada de eso pero respeto a todo el mundo, sobre todo si es legal donde lo están haciendo. Pues adelante, no somos nadie para criticar porque yo creo cualquiera de nosotros si alguien nos analiza el día a día tendrían criticas por todos lados porque, por suerte o por desgracia, en la vida nadie hace una línea por la que tenemos que ir. Cada uno elige su camino. Que elija y que le vaya bien y si no está haciendo daño, en teoría, a nadie, pues adelante. No voy a ser yo quien meta un palo por ahí.