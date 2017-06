Dopaje Froome asegura que nunca empleó triamcinolona Chris Froome, durante la última edición de la Vuelta a España. / Jaime Reina (Afp) El equipo Sky es objeto de una investigación por parte de la Agencia Antidopaje Británica por el presunto uso de este corticoide COLPISA / AFP Londres Viernes, 23 junio 2017, 14:07

El británico Chris Froome, tres veces ganador del Tour de Francia, ha asegurado que nunca empleó el corticoide triamcinolona ni vio "una circulación libre" de dicha sustancia en el seno del equipo Sky, objeto una investigación en Reino Unido sobre su utilización.

El compañero de Froome en el Sky Bradley Wiggins, vencedor del Tour en 2012 y cinco veces campeón olímpico, se defendió el pasado mes de septiembre de las acusaciones de dopaje, asegurando haberse beneficiado de una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) para inyectarse triamcinolona con el objetivo de tratar su asma antes del Tour de 2011 y 2012 y del Giro de 2013.

"No puedo hablar de mi experiencia en el equipo por aquel entonces. En Sky nunca me han propuesto usar triamcinolona", ha resaltado Froome en una entrevista concedida al diario 'The Guardian' y publicada este viernes. "Tampoco he podido constatar que se hiciese un uso libre de la triamcinolona, como se ha sugerido", ha agregado el corredor. El periódico también le pregunta en un momento de la entrevista si alguna vez ha hecho uso de dicha distancia, a la que Froome responde que no.

El Sky pidió 55 dosis entre 2010 y 2013

El Sky negó cualquier actuación ilícita tras revelarse, el pasado mes de marzo, que el equipo pidió 55 dosis de ese corticoide entre 2010 y 2013. "Una pequeña proporción fue administrada a nuestros ciclistas", se defendió entonces el conjunto.

El Sky, vencedor en cuatro de los cinco últimos Tour de Francia, es objeto de una investigación por parte de la Agencia Antidopaje Británica (UKAD) sobre el caso Wiggins.

Froome también se benefició de dos AUT en 2013 y 2014 para poder inyectarse prednisolona, un esteroide antiinflamatorio que se suele recetar en los casos de alergia. La inyección de 2014 tuvo lugar justo antes de que el corredor británico saliese vencedor de la Vuelta a Romandía.

Froome, de 32 años, termina contrato en 2018 y ya ha manifestado se deseo de seguir en Sky. "Estamos negociando una prolongación", ha explicado a la agencia británica PA. "Soy feliz en el equipo y no tengo previsto ningún otro proyecto. Para mí, Sky es como mi casa", ha agregado.