Anna Sanchis anuncia su retirada del ciclismo

La valenciana Anna Sanchis ha anunciado esta mañana que cierra su etapa como ciclista profesional. Aunque no da por seguro que sea un adiós definitivo, la ciclista abandona la competición para centrarse en su hija, que nació hace dos meses. "He disfrutado mucho y estoy satisfecha, pero ahora la niña requiere mucho tiempo y tampoco me veo yéndome quince días de carreras y dejarla aquí", ha asegurado.

Hija del ex ciclista profesional José Salvador Sanchis, Anna Sanchis fue olímpica en Pekín y estuvo peleando hasta el final repetir la experiencia en Londres y en Río. Ha sido cuatro veces campeona de España contrarreloj y dos en ruta. Además, ha corrido en las grandes vueltas: Grande Boucle, Tour de l'Aude y Giro de Italia, donde consiguió su mejor resultado, un séptimo puesto.

En las últimas temporadas ha militado en el Wiggle Honda, aunque a causa de su embarazo no ha competido desde la carrera paralela a la última etapa de la Vuelta a España de 2016. "Ahora mismo no sé qué haré en el futuro", comenta Anna Sanchis, que estudia medicina, tiene una tienda de bicicletas en Valencia y montó una escuela de ciclismo en Xàtiva. "De alguna forma quiero seguir vinculada a este deporte", afirma.