Anna Sanchis echa el freno por Nadia

Anna Sanchis, en la puerta de la Universitat. / damián torres La valenciana anuncia su adiós al ciclismo profesional a los dos meses de ser madre«No me veo dejando a mi hija diez días para irme por ahí a competir», explica la deportista, que fue olímpica en Pekín y ultima la carrera de Medicina MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:01

Anna Sanchis era capaz de todo por la bicicleta. De levantarse antes de amanecer para entrenar o comer al volante para realizar una segunda sesión antes de que oscureciese después de su jornada universitaria. Pero observar a Nadia le ha cambiado la vida. «Mi madre me está ayudando mucho, y sé que podría entrenar, pero ahora mismo no me veo dejando a mi hija diez o quince días aquí para irme por ahí a competir», asegura la valenciana, que ha sido ciclista profesional durante once años.

Hija del excorredor profesional José Salvador Sanchis, Anna Sanchis nació en Genovés, aunque desde niña residió en Xàtiva. Su carrera deportiva ha estado demasiadas veces marcada por el infortunio. Fue olímpica en la prueba en ruta de Pekín, en la que quedó la 19. Peleó por ir a Londres y Río de Janeiro, pero la suerte le dio la espalda. Para los de 2012, entre una lesión y que luego no fue a las pruebas aptas para que cogiese puntos -la valenciana ha sido escaladora-, se quedó fuera. De cara a Brasil, sufrió una dura caída en el Giro de 2015 en la que se partió la clavícula. «¿Otra vez? ¡Si ya no me quedan huesos por romperme!», pensó aún tumbada sobre el asfalto. Pero no borró la sonrisa y el espíritu de superación. Se recuperó y peleó el billete olímpico, sin el que se quedó al conseguir España sólo uno, concedido a Ane Santesteban. «Una pena, pero yo ya fui olímpica en Pekín», deslizó entonces Anna Sanchis.

La valenciana tampoco ha cambiado el discurso optimista al anunciar su retirada. «Me despido de la competición con la sensación de haberlo dado todo en cada momento, contenta con mi carrera deportiva y sobre todo muy feliz», señaló en el blog que tiene alojado en la web del Wiggle, el que ha sido su equipo en las últimas temporadas.

La valenciana ha sido cuatro veces campeona de España contrarreloj y dos en ruta. Además, ha corrido en las grandes vueltas: Grande Boucle, Tour de l'Aude y Giro de Italia, donde consiguió su mejor resultado, un séptimo puesto. A causa de su embarazo, Anna Sanchis, que tiene 30 años, no ha competido desde la carrera paralela a la última etapa de la Vuelta a España de 2016.

«Ahora mismo no sé qué haré en el futuro», comenta la ya exciclista, que estudia medicina, tiene una tienda de bicicletas en Valencia y montó una escuela de ciclismo en Xàtiva. «Ahora lo primero es mi hija y quiero acabar la carrera, que ya sólo me quedan las prácticas», señaló Anna Sanchis. «De alguna forma quiero seguir vinculada a este deporte», apuntó. No descarta taxativamente volver a competir, aunque lo más probable es que intensifique su actividad en el proyecto de base que ya cuenta con 30 alumnos.