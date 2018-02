Ciclismo Alejandro Valverde se viste de amarillo en Valencia tras ganar la etapa Alejandro Valverde celebra la victoria. / Efe El ciclista murciano se impuso al esprint a los dos corredores del Astana, el danés Jakob Fuglsang y Luis León Sánchez EFE Albuixech (Valencia) Jueves, 1 febrero 2018, 17:17

El corredor español Alejandro Valverde (Movistar) se impuso en la segunda etapa de la 69 edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, entre Bétera y Albuixech, de 153,9 kilómetros, con un tiempo de 3 horas, 53 minutos y 55 segundos, lo que además le ha permitido auparse a lo más alto de la general.

El ciclista murciano se impuso al esprint a los dos corredores del Astana, el danés Jakob Fuglsang y Luis León Sánchez, sus compañeros de escapada desde los últimos kilómetros de ascensión al Puerto de Garbí, de primera categoría.

El trío de escapados llegó a la meta con 18 segundos de ventaja sobre un grupo perseguidor formado por veinte unidades, por lo que junto a las bonificaciones ha permitido que Valverde se vista con el jersey amarillo de líder de la clasificación general.

Valverde reconoció que ha sido una "victoria especial", ya que es la primera que consigue tras su lesión en el pasado Tour de Francia. "Ha sido un día muy bonito para mí y para el equipo. Esta victoria es especial. Es la primera después de mi lesión y ha sido gracias al buen trabajo del equipo y el entendimiento con el Astana", apuntó.

Además, el ciclista comentó que aunque en pretemporada había tenido buenas sensaciones entrenando, la competición es otra cosa. "En Mallorca me sorprendió mi estado de forma y vi que aquí podía ir con opciones para sacar una etapa". Por últrimo, sobre su triunfo indicó que "en la ascensión al Garbí he visto que tenía buenas piernas y he atacado tras saltar Fuglsang. Luego ha venido también Luisle y entre los tres ha habido un buen entendimiento y hemos podido llegar, aunque los demás venían a tope a por nosotros".

-Clasificación de la segunda etapa:

1. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) 3h53.55

2. Luis León Sánchez (ESP/Astana) m.t.

3. Jakob Fuglsang (DIN/Astana) m.t.

4. Giovanni Visconti (ITA/Bahrain Merida) a 19 segundos

5. Greg Vsan Avermaet (BEL/BMC Racing) m.t.

6. Merhawi Kudus (ERI/Dimension Data) m.t.

7. Pello Bilbao (ESP/Astana) m.t.

8. Alexis Vuillermoz (FRA/AG2R) m.t.

9. Ben Hermans (BEL/Israel Cycling) m.t.

10. Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) m.t.

-Clasificación General:

1. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) 8h27.58

2. Luis León Sánchez (ESP/Astana) 8h28.02

3. Jakob Fuglsang (DIN/Astana) 8h28.04

4. Woet Poels (NED/Sky) 8h28.27

5. Diego Rosa (ITA/Sky) m.t.

6. Pello Bilbao (ESP/Astana) m.t.

7. Greg Vsan Avermaet (BEL/BMC Racing) m.t.

8. Primoz Roglic (RUS/LottoNL-Jumbo) m.t.

9. Brent Bookwalter (USA/BMC Racing) m.t.

10. Amaro Antunes (POR/CCC Sprandi) m.t.