Alejandro Valverde afirma que su recuperación va por el buen camino y asume el adiós a la temporada El ciclista del equipo Movistar, Alejandro Valverde, a su llegada al aeropuerto de Alicante-Elche tras abandonar el Tour de Francia lesionado en una caída. / EFE El corredor murciano aseguró que a partir de mañana seguirá el plan de recuperación marcado por los rehabilitadores y se mostró «satisfecho» EFE Alicante Viernes, 7 julio 2017, 17:54

Alejandro Valverde, ciclista del equipo Movistar, aseguró hoy a EFE a su llegada a Alicante que la recuperación de la operación que sufrió en su rodilla tras la caída de la semana pasada va "por buen camino", aunque asumió que ya no podrá competir esta temporada.

El ciclista murciano ha aterrizado esta tarde en Alicante tras un vuelo desde Dusseldorf (Alemania), donde el pasado sábado sufrió una aparatosa caída en la etapa prólogo del Tour de Francia que le provocó una fractura en la rótula izquierda, que le obligó a ser intervenido y a pasar por el quirófano.

Valverde fue conducido en una silla de ruedas por una empleada del aeropuerto hasta la zona de llegadas, donde le esperaban sus padres y un amigo de la familia para trasladarlo a Murcia, su localidad natal.

El corredor murciano aseguró que a partir de mañana seguirá el plan de recuperación marcado por los rehabilitadores y se mostró "satisfecho" de que en apenas unos pocos días "todo vaya por buen camino".

"No tengo fecha para volver, pero lo que está claro es que de esta temporada me tengo que olvidar", indicó el ciclista, una de las grandes esperanzas españolas para sumar etapas en el Tour.

Valverde, que recibió muestras de apoyo de los aficionados, se mostró convencido de que regresará "pronto" y confesó que ha visto las imágenes de su caída.

"Las he vuelto a ver y ya no se puede hacer nada. Se me fue la rueda de atrás y patiné", indicó el corredor español, visiblemente cansado por el viaje.