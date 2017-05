David Belda, suspendido de forma cautelar tras un resultado adverso

David Belda, del equipo Burgos-BH, está suspendido cautelarmente por la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) después de haber tenido un resultado analítico adverso -control positivo o no negativo- en su pasaporte Adams, según confirmó el propio ciclista al portal de ciclismo Ciclo 21.

El ciclista alicantino de 34 años, hijo del excorredor y director Vicente Belda, no reveló qué sustancia es la que ha aparecido en la analítica y se mostró «incrédulo con todo lo que ha pasado». «Pero muy tranquilo porque no he hecho nada fuera de la legalidad. Además después de todo lo que pasó con mi padre he sido aún más cuidadoso con todo», añadió.

«Pasé un control de sangre y orina el pasado 9 de marzo y a través de la aplicación que tenemos del pasaporte los resultados que me enviaron el día 15 de ese mes fueron negativos, así que todo perfecto», explicó.

Sin embargo, casi dos meses después, el 6 de mayo, recibió una nueva notificación: «La sorpresa fue que el Adams me comunica ese día un resultado adverso de ese mismo control que dio negativo en la primera notificación».

El Adams (Anti-Doping Administration and Management System) es un sistema informático de localización que permite llevar a cabo un control minucioso sobre los deportistas, quienes especifican su ubicación y su calendario de competiciones. Se trata de un procedimiento para, a partir de las diferentes analíticas, poder elaborar el pasaporte biológico de cada ciclista.

Belda lamentó que «la AEPSAD comunicara antes dicha suspensión a la Federación Española y ésta al resto de federaciones territoriales y comités de árbitros» que a él, que es el «afectado».

«Lo sabían todos menos yo», subrayó, por lo que considera que se ha vulnerado el proceso administrativo entre los organismos y el deportista. Además, apuntó que no pudo participar en la Vuelta a Madrid porque Julio Rodríguez, mánager del Burgos, se enteró de la situación vía federativa y no por el corredor.

«Llamamos a López Cerrón, mandamos un burofax a la agencia pidiendo explicaciones porque yo no tenía comunicación oficial y se me prohibía correr sin saber por qué. Volví a llamar a la agencia el viernes 5 de mayo, se me dijo que ya me contestarían y ya fue el sábado 6 cuando recibí finalmente vía Adams el resultado adverso», explicó.

Ante esta tesitura, ha iniciado el proceso de alegaciones y recursos «antes del contraanálisis». El de Cocentaina se muestra desconcertado. «Queremos saber todo el recorrido de las muestras A y no tenemos esos datos aún. Estamos esperando que la agencia nos lo notifique a través de un perito independiente», señaló. Durante el pasado mes de febrero, David Belda participó en la última edición de la Vuelta a la Comunitat y finalizó como el valenciano más rápido de la ronda.

David es hijo de Vicente Belda. El que fuera director el equipo ciclista Comunitat Valenciana fue absuelto en la Operación Puerto en 2013 después de ocho años investigado. Con este proceso, se desarticuló una red de dopaje.