Un abanico rosa para el colombiano Fernando Gaviria

El viento le metió prisa a la tercera etapa del Giro, la última en Cerdeña antes del traslado hoy a Sicilia y del final mañana en la cima del volcán Etna. El aire del norte sopló a favor. Se echó al pelotón al hombro y lo llevó volando desde Tortoli a Cagliari. Parecía todo destinado a un sprint y ganó un sprinter, el colombiano Fernando Gaviria, pero él no eligió el modo de vencer. Lo hizo uno de sus compañeros, el luxemburgués Bob Jungels, que a menos de 10 kilómetros para el final metió el turbo al mando del Quick Step. Desplegó un abanico al borde de la costa sarda y redujo la cabeza del grupo a una decena de dorsales. Jungels colocó la tercera etapa en el punto de penalti y Gaviria lo anotó. Victoria por goleada del Quick Step, el equipo del viento.

Con las copas de los árboles barajadas por ráfagas que alcanzaron los 50 kilómetros por hora, los favoritos tragaron saliva. Quintana, Nibali, Kruijswijk, Landa y Pinot agacharon el cuello a rueda de sus gregarios. Para pelear por el Giro en la última semana hay que sobrevivir a vendavales así. Todos lo hicieron, salvo el australiano Dennis, que cedió cinco minutos. Un aspirante decreciente. Y sólo uno entre los candidatos, Thomas, estuvo a punto de meterse en el club selecto montado por Jungels y el viento. Al británico le faltaron veinte metros para subirse a ese vagón. Anda muy atento, como si tuviera prisa por dejar claro que es el jefe del Sky, el equipo también de Mikel Landa. Thomas no se enganchó a la estela de Jungels y Gaviria y entró con los demás a 13 segundos del colombiano, ganador en Cagliari y nuevo líder tras el sprint en el que su lanzador, Richeze, cerró a Nizzolo.

Gaviria no dejaba de repartir abrazos en la meta. En el día de la madre buscaba a su familia. En casa, en La Ceja, allá en Antioquía, todos han sido ciclistas. El padre, la madre, la hermana, el cuñado... A Fernando le vieron quitar los ruedines de su pequeña bicicleta cuando tenía tres años. No se fue al suelo en su primer vuelo. Enseguida se vio que era un predestinado. Aunque rompió el esquema. No le llamaban las montañas como a los otros colombianos. A él le iban la velocidad y el pavés que veía en aquella carrera lejana llamada París-Roubaix. Con 20 años, cuando era un desconocido, le ganó dos sprints a Cavendish en el Tour argentino de San Luis. El Quick Step le fichó de inmediato. Ese maillot era ayer rosa.

«No me lo voy a quitar ni para dormir», repetía. En el podio se bañó con champán. El martes, cuando el Giro llegue al Etna, perderá la maglia rosa. Eso ayer le daba igual. Hoy, primera jornada de descanso, desembarca en otra isla, Sicilia, como líder del Giro y con olor a champán. Se lo debe a Jungels, un ciclista fantástico que prefiere brindar con vino. Tiene una colección de 400 botellas y muchos años para descorcharlas con las victorias que le esperan.