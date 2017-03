Froome apoya a su mánager, pero reconoce «errores»

El vigente campeón del Tour de Francia, el británico Chris Froome, apoyó este lunes a su mánager en el equipo Sky, Dave Brailsford, en el centro de varias investigaciones por dopaje en su país, pero reconoció que se habían cometido «errores». «Creó uno de los mejores equipos del mundo. Sin Dave no habría equipo Sky», dijo Froome en un breve comunicado, siguiendo el ejemplo de varios ciclistas de la formación, que antes habían mostrado su respaldo al mánager.

«Me ha apoyado durante los últimos siete años de mi carrera y sólo podría reconocer las oportunidades y la experiencia que he tenido», añadió el triple vencedor del Tour, antes de reconocer algunos problemas en el equipo. «De su propia confesión, algunos errores se han cometido. Pero se han establecido los protocolos para que estos errores no se vuelvan a reproducir. Sé que hará falta tiempo para que la confianza se restaure, pero voy a hacer todo lo posible para que ocurra, como todos los miembros del equipo Sky», añadió Froome.

Brailsford confirmó el viernes que no tiene intención de dimitir, pese a las polémicas, especialmente referidas al dopaje, que pusieron en duda su situación al frente de la formación y del ciclismo en pista británico. Uno de los responsables de los excepcionales éxitos del ciclismo en pista británico, el mánager se ha defendido en todo momento de cualquier acusación de haber contravenido la legislación antidopaje.

«Miedo e intimidación»

El equipo Sky y la Federación Británica de Ciclismo (British Cycling) son objeto de dos investigaciones. Una la conduce la Agencia Antidopaje Británica (UKAD) sobre el caso de Bradley Wiggins, primer ciclista de su país en ganar el Tour de Francia (2012). La otra la lleva el organismo de financiación UK Sport.

Además, una comisión de informacón de la Cámara de los Comunes estudia las acusaciones de intimidación en el seno de la British Cycling y las AUT, las autorizaciones (de productos en principio prohibidos) por uso terapéutico, de las que se benefició Bradley Wiggins en 2011, 2012 y 2013.

El estilo de dirección de Brailsford, «caracterizado por el miedo y la intimidación», es también denunciado por un informe independiente muy crítico con la federación británica. «La manera en la que recientemente ha sido retratado el equipo Sky en los medios me decepciona enormemente. No refleja en absoluto el apoyo de los miembros del equipo y de los corredores que he constatado a mi alrededor», señaló Froome.

«Al mismo tiempo, comprendo completamento que la gente pueda estar decepcionada por la forma en la que hemos gestionado la situación. Debemos mejorar», añadió, presentando sus «excusas» y las de otros ciclistas del equipo. El británico concluyó que el Sky está «implicado con pasión en la idea de ganar con limpieza».