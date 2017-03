Con todos ustedes... la bicicleta de cartón

Aunque el titular pueda parecerlo, no se trata de ningún cebo. Es totalmente cierto: un ingeniero mecánico ha patentado la bicicleta hecha de cartón. Este israelí responde al nombre de Izhar Gafni y casualmente su invento llega justo 200 años después de que Karl Drais presentara el primer vehículo a pedales en Alemania y en Inglaterra se produjera la por entonces innovadora caja de cartón comercial. Dos artículos que, en pleno apogeo del ecologismo, estaban condenados a entenderse.

El aparato no tiene desperdicio, y es que los elementos principales de esta bicicleta son de cartón: ruedas, cuadro, sillín, manillar... Eso sí, lleva refuerzos, los mínimos, de plástico y neumáticos reciclados. Detalles como los frenos, la cubierta de las ruedas y la transmisión que necesitan de otros materiales para poder funcionar.

Izhar Gafni, preparando el cartón. / Giora Kariv

El secreto del invento de Gafni reside en la capacidad del cartón, igual que ocurre con el papel, de multiplicar su rigidez a medida que se dobla. Así ha logrado que su bicicleta, aunque únicamente pese 9 kilos -las convencionales de montaña están en torno a los 15-, sea capaz de soportar ciclistas de hasta 125 kg. Los profesionales, como Alberto Contador, llevan por normativa UCI bicicletas de 6,8 kilos y son hechas, normalmente, de fibra de carbono.

En cuanto a la lluvia, no es un impedimento. Al contrario de lo que pudiera pensarse el cartón no se deshace ante las inclemencias del tiempo, ya que la bicicleta al completo está recubierta de pintura impermeable. Las ventajas no acaban ahí, pues producir una bici de estas características no cuesta más de 9 dólares (8.50 euros), por lo que su precio de venta, que aún se desconoce, podría ser muy inferior al habitual en el mercado. Como para no sumarse a la moda ciclista...