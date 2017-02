«Ha sido un día muy bonito; estoy feliz por comenzar el año ganando en Valencia»

Tras adjudicarse la 68 edición de Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell, Nairo Quintana señaló que está «muy feliz» de haber ganado la carrera y destacó el carácter competitivo de su equipo.

«Estoy muy emocionado por esta victoria y agradezco a la afición que esté hoy -por ayer- aquí en Valencia. Ha sido un día muy bonito y estoy muy feliz de comenzar la temporada ganando la Volta», comentó el colombiano, quien se convirtió en el primer ciclista americano que gana en Valencia. Tras conocer el hito, se mostró contento por la gesta, aunque apuntó que seguro que muy pronto le sucederán algunos compatriotas suyos.

«En Colombia ha habido un proceso de preparación de jóvenes muy buena y en unos años veremos bastantes por aquí. Soy el primero que ha ganado esta carrera pero probablemente llegarán más», afirmó Quintana.

El colombiano, que esta temporada luchará por el Giro y el Tour, decidió competir en Valencia. «Normalmente otros años ha sido parecido a éste. Pensamos llegar bien para los objetivos que están bastante claros. La preparación que llevamos pensamos que es la correcta para llegar al cien por cien. Siempre que se puede ganar ahí estamos. He intentado ganar también esta carrera y estar a un buen nivel», explicó.

A pesar de la exhibición que ofreció en la etapa reina del sábado, en la que ninguno de sus rivales fue capaz de seguir su estela, Quintana aseguró que ganar el amarillo en Valencia no ha sido fácil. «Se hizo menos difícil la subida gracias a la labor de mi equipo, llegué muy completo y pude acabar bastante bien. Los otros días no fueron fáciles, no hubo un día tranquilo. La crono por equipos fue bastante complicada para nosotros y pensábamos que era difícil ponerse de líder con el tiempo que consiguió BMC», apuntó

De cara al Giro de Italia y el Tour de Francia, avisó: «La clave está acertar en una buena preparación, bastante meticulosa, para poder llegar bien a las grandes citas».