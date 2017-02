Anna Sanchis: «Nos hace falta un equipo puntero en la Comunitat»

Anna Sanchis está pasando unos días en Canarias, donde vive una parte de su familia. Pero no deja aparcada su bicicleta. «Aquí tenemos puertos para aburrir», admite sonriente. Esta temporada va a resultar atípica para la de Xàtiva, ya que hasta que llegue el verano va a focalizar todo su esfuerzo en terminar la carrera que discurre en las aulas, concretamente en las de Medicina. La ciclista valenciana, de 29 años, cuenta con el beneplácito de su equipo, el Wiggle High5. Para ella, la competición arrancará en junio.

-¿Cómo afronta su cuarta temporada en el equipo británico?

-El equipo está muy bien y hay muy buen ambiente entre las chicas. Trabajar con gente tan profesional es un placer para mí. Es un gusto poder ayudarlas en las carreras. Este año lo afronto con un poquito más de calma que otros años, porque he decidido tomármelo con más tranquilidad para acabar la carrera de Medicina ya. Sigo entrenando, pero a otro nivel. Empezaré a competir probablemente en junio, después de los exámenes. Hablé con el equipo y están completamente de acuerdo conmigo.

LAS CLAVES JUEGOS OLÍMPICOS «El seleccionador decidió quién iba en abril, cuando yo estaba en plena crisis asmática. Fue fallo suyo» AZAFATOS EN LA VOLTA «Hay azafatas para eventos y para mil cosas. Es un trabajo más. Tampoco lo veo mal»

-¿Tiene claro que en un futuro va a ejercer de médico?

-Sí, con el paso del tiempo, al final me dedicaré a la medicina. De momento, voy a seguir con la carrera deportiva, pero por lo menos quiero tener algo preparado para el día de mañana.

-El Wiggle High5 es uno de los equipos femeninos más potentes del mundo. Su contrato acaba este año. ¿Qué va a pasar?

-No sé, yo estoy muy bien en el equipo. Tengo compañeras desde mi primer año allí y el ambiente es muy bueno. No me he planteado cambiar. Ya veremos cómo va el año. De momento, voy pensando a corto plazo.

-El pasado verano, conquistó su cuarto Campeonato de España de contrarreloj, mientras que fue segunda en ruta. El 2015, logró el doblete. ¿Ya ha olvidado todos los problemas físicos?

-Tengo los problemas de alergia que tenemos todos los asmáticos y, en primavera, estoy peor. El balance, en general, es bueno. En 2015, la pena fue que me caí en el Giro y me rompí la clavícula. Pero encontré un punto de forma muy bueno y no me puedo quejar del rendimiento.

-Ha pasado momentos duros a lo largo de su carrera.

-Sobre todo por lesiones, caídas, operaciones... Creo que tengo el cupo lleno. Pero bueno, como cualquier deportista.

-¿En qué situación se encuentra el ciclismo en España?

-Creo que está mucho mejor que hace tres o cuatro años. Desde la Federación se está trabajando mucho para fomentar el deporte femenino y está dando sus frutos. Cuando yo era cadete y juvenil, salíamos 10 o 20 y ahora salen 80 chicas en una carrera. Eso era impensable hace cinco o diez años. También están saliendo equipos. Queda mucho por hacer para llegar a igualarlo con el masculino, pero bueno, vamos por el buen camino.

-¿En España, una ciclista puede vivir del deporte?

-No. Es complicado. A lo mejor puedes ir pasando, pero no puedes mantener una familia o una hipoteca. Ese es el handicap y el motivo por el que muchas chicas no siguen.

-¿En el Wiggle, el panorama resulta diferente?

-Voy pasando. Ni por asomo es como los chicos. Ojalá.

-¿Tan lejos está el ciclismo femenino del masculino?

-Un ciclista masculino de un equipo ProTour puede cobrar sobre 50.000 euros. En chicas, eso lo cobran diez en todo el mundo. En chicas no tenemos un sueldo mínimo y la mayoría no cobran nada. A lo mejor les pagan los gastos o ni siquiera los gastos de desplazamiento. Antes no había ni equipos, pero ahora sí.

-Antes de recalar en el Wiggle, vivió una desagradable experiencia en el Safi-Pasta-Zara, un equipo italiano. ¿Qué sucedió?

-Fue en 2009. Salió mal la cosa. Tenía un contrato firmado y no lo cumplieron porque no les dio la gana. Denuncié y me tuvieron que pagar. Ahora estoy muy contenta en el Wiggle. Es uno de los mejores del mundo.

-En la Comunitat Valenciana no hay ningún equipo potente desde la desaparición en 2006 del Kelme. Nadie toma el testigo.

-Exacto. Hace falta un equipo puntero como en aquella época. A ver si dentro de unos años sale. Hace unos años se perdió la Volta a la Comunitat Valenciana y ahora se ha vuelto a organizar. También se organiza la Volta a València femenina. En ese aspecto, se está recuperando carreras importantes. Nos falta sacar un equipo bueno. Es fundamental.

-La Volta a la Comunitat, que finalizó ayer, ha dado un salto de calidad este año. ¿Qué le parece?

-Podemos ganar en expectación y en reconocer lo que se había perdido hace unos cuantos años. A ver hasta dónde puede llegar esto. Positivo va a ser seguro.

-La organización ha realizado un llamamiento a la igualdad de género contratando azafatos. ¿Entiende que en el ciclismo se suele frivolizar con la figura de las azafatas?

-También podrían poner azafatos, sin más. Están ayudando un poco a organizar el podio. Puede ser que sobren los dos besos para hacer la foto, pero no le doy tanta importancia como le están dando por ahí. Igual que hay azafatas para eventos y para mil cosas. Es un trabajo más. Tampoco lo veo mal.

-En 2016 nació la Volta a València femenina. ¿Cómo la vivirá este año?

-No voy a participar, porque no entra dentro de los planes. Iré a verla. Lo valoro muy positivamente. Hace mucha falta.

-No acudió a los Juegos Olímpicos de Río. El papel del equipo femenino español fue discreto.

-Se podría haber hecho mejor. Me dejaron fuera. El seleccionador decidió quién iba en el mes de abril, cuando yo estaba en plena crisis asmática. En junio demostré que estaba bien. Pero él ya había dicho quién iba y, obviamente, no se iba a cambiar. Creo que fue fallo suyo. De hecho, en cuanto a chicas, el papel de España fue discreto porque la chica a la que llevo, Ane Santesteban, no estaba a su cien por cien en ese momento. Es una buena corredora, pero justo en ese momento no estaba bien de forma.

-¿Qué debería haber hecho el seleccionador?

-A lo mejor, cuando llegó el momento, tampoco era yo la más indicada. Pero creo que se precipitó a la hora de hacer la selección. De hecho, esto ya le ha pasado en más ocasiones, como en el Europeo del año pasado.

-¿Tenía muchas esperanzas depositadas en Río?

-Claro, y más cuando en el Campeonato de España fui primera en contrarreloj y segunda en ruta. Mal de forma no estaba.

-En 2008, compitió en los Juegos de Pekín. ¿Ya piensa en Tokio?

-Ahora no lo pienso. Ya veremos.

-¿Se ha encontrado dificultades añadidas por ser mujer?

-Muchas, es el día a día del deporte. Ya estamos acostumbradas. Cuando fuimos a Pekín, las chicas no llevábamos ni masajista ni mecánico propio. Eran todos de los chicos. Cuando acababan con ellos, nos cogían. Éramos lo último. Dos días antes de competir, nos tuvimos que cruzar todo Pekín, que fueron dos o tres horas de coche, para que nos dieran un masaje. Eso me chocó.