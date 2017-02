«Ha sido perfecto. Se lo dedico a mi familia y a Adriano Malori»

Nairo Quintana aseguró al llegar a meta que el plan trazado por Movistar antes de la etapa salió perfecto. «He probado desde abajo, he visto que iba iban y he seguido hacia adelante. Me he encontrado muy bien en las rampas más duras y es un buen síntoma para continuar con los entrenamientos». El colombiano, que señaló que la victoria es un buen regalo de cumpleaños, le quiso dedicar el triunfo a su familia y a su compañero Adriano Malori, que poco a poco se recupera de la caída que sufrió el año pasado en el Tour de San Luis.