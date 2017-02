Recorrido y pasos de la etapa final de la Volta ciclista a la Comunitat Valenciana el domingo 5 de febrero

La última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana arrancará en el término municipal de Paterna. La salida lanzada esta prevista sobre las 11:38 y la duración de la competición no debería superar las tres horas.

A continuación puedes consoltar los distitnos pasos del recorrido junto a la hora prevista por la organización

Valencia, Avd, Maestro Rodrigo, Avd, Germans Machado | 11:42

Tavernes Blanques, Avd, Cortes Valencianas, C/ Cardenal Benlloch, Crtra Barcelona | 11:47

Meliana ,Avd, de la Señera | 11:52

Foyos, Ctra Barcelona |11:51

Puzol, Avd, Hostaleros,C/ de Barcelona |12:05

Petrés, por N-326, C/ La Cosa,C/ Calvario,C/ Sagunto | 12:19

Albalat de Tarongers, Avd, Manuel Moltó 12:24

Estivella, Avd, Valencia, C/ San Roc,C/ Cami Real | 12:26

Torres torres, C/ Mayor | 12:31

Serra,C/ Sagunt,C/Valencia | 12:49

Nàquera,C/ Lavadero, C/ Valencia | 12:53

Bétera, C/ José Saez, Crtra de Valencia | 13:13

Godella | 13:17

Valencia, C/ Camp del Turia,Avd, Cortes Valencianas, avd, Pio XII, Pte, Glorias Valencianas, Paseo Petxina, C/ Blanquerias, C/ Pintor López, Plaza del Templo, Paseo de la Ciudadela, Puente de la Exposición, Paseo de la Alameda, Puente de Monteolivete, Avd, Autopista El Saler, Avd, Jacinto Benavente, Plaza America, Navarro Reverter, C/ Colón, C/ Játiva Avd, Marques de Sotelo | 13:26

Valencia, Pza Ayuntamiento 1ª Paso por meta comienza circuito urbano | 13:40

Plaza Ayuntamiento 2ª Paso por meta | 13:50

Plaza Ayuntamiento 3º Paso por meta | 13:59

Plaza Ayuntamiento 4º Paso por meta | 14:09

Plaza Ayuntamiento 5º Paso por meta | 14:18

Meta Pza. Ayuntamiento | 14:27