Tony Martin da lustre a la Volta

La primera etapa en línea de la Volta a la Comunitat Valenciana fue el escenario para que Tony Martin inaugurase su casillero de victorias con el Katusha-Alpecin. El campeón olímpico en ruta, Greg Van Avermaet, releva a Senni como líder de la carrera. Nairo Quintana, Michele Scarponi y Davi de la Cruz entraron en un segundo grupo aventajando en pocos segundos a un pelotón fraccionado.

El temporal fue otros de los actores protagonistas del día de ayer. La carrera se topó con la lluvia en el interior de Alicante y provocó que la jornada fuese bastante dura y con varias caídas. Los primeros kilómetros lanzados resultaron nerviosos y prueba de ello fue que costará consolidar la fuga del día. Se tuvo que superar el Alto de Maymo para conocer los valientes que iban a retar al pelotón. Van Zyl (DDD), Cyril Gautier (ALM) y Héctor Sáez (CJR), no iban a suponer un gran escollo a pesar del terreno quebrado que presentaba el recorrido.

Van Zyl fue líder virtual durante unos instantes, pero en ningún momento llegó a inquietar con sus casi tres minutos de desventaja fruto de la crono por equipos inaugural. Lo que sí que pudo conseguir el sudafricano fue el maillot de la montaña que podrá conservar hasta la etapa con final en Mas de la Costa de mañana, que debería decidir esta clasificación. El conjunto Caja-Rural, un habitual en estos menesteres, tendría presencia en carrera gracias al ciclista de Caudete Héctor Sáez. Gautier, por su parte, se subió al podio como líder de las metas volantes. Cooperaron los tres conjuntamente hasta que el español perdió contacto en el primer paso por el Alto del Montgó.

La organización había preparado un final abierto con un circuito final al más puro estilo Giro de Italia repitiendo paso por la cota citada con anterioridad. Coronaban el último paso a seis kilómetros de la meta y entre medias un descenso donde la reciente lluvia ponía una mayor dosis de riesgo a la carrera. BMC, vencedor el miércoles, llevó como es lógico el peso de la carrera la mayor parte del tiempo. Los nervios crecieron en los instantes previos a la postrera subida. Ettix Quick-Step trataba de coger el mando mediante Niki Terpstra para colocar perfectamente a sus bazas. Justo por detrás, aguardaba el Movistar, en bloque y a la expectativa. Con todos los focos puestos en una posible ofensiva del equipo belga en las figuras de Philippe Gilbert o Dan Martin, era David de la Cruz el que desataba las hostilidades. A rueda del corredor catalán saltaron rápido Tony Martin y Jesús Herrada.

Costaba abrir diferencias en las rampas y fue justo antes de encarar el descenso cuando el corredor alemán se lanzó sin mirar atrás. Fruto de esa aceleración se formó un grupo de seis unidades donde destacaban hombres llamados a luchar por la general como Nairo Quintana o Michele Scarponi que supieron aprovechar esta circunstancia para arañar unos segundos en meta.

La pelea por el triunfo de etapa, pese al empeño del colombiano en sacar mayor tajada al corte, parecía clara siendo Tony Martin el hombre que disfrutaba de unos pocos segundos. Ejerció como uno de los mejores rodadores del planeta para no dar ninguna opción al resto y poder festejar su primer triunfo con su nuevo equipo. «Es maravillosa esta victoria, hemos trabajado muy duro este invierno. He visto que estaba bien físicamente y he decidido a atacar en la bajada», señaló el alemán.

Van Avermaet daba tiempo al tercer grupo de favoritos para vestirse de líder y evidenciar que tenía una gran oportunidad de vencer. Uno de los grandes damnificados fue el vencedor de la pasada edición, Wout Poels, que se dejó cerca de un minuto en meta con el vencedor y 45 segundos con un Quintana que le supera en una general mucho más abierta tras esta etapa.