Igualdad de sexos en el podio para entregar maillots a los ganadores

La Volta a la Comunitat Valenciana también ha tenido un gesto importante por la igualdad. Por eso, son mujeres y hombres los que suben al podio a entregar los maillots de los ganadores en las distintas categorías. Algunas pruebas en diferentes localidades habían suprimido en las últimas semanas la presencia de azafatas en la entrega de premios, al considerar que eran utilizadas como chicas objeto. Por este motivo, la Volta a la Comunitat ha querido darle tintes de normalidad y cuenta con igualdad de género.

Desde hace algunas semanas se ha abierto el debate sobre la tradicional ceremonia del podio, donde azafatas flanquean a los ciclistas, a los que entregan el maillot, un ramo de flores, y en ocasiones un peluche de la mascota de la prueba. En el Tour Down Under de Australia celebrado en enero se decidió que no hubiera chicas en el podio. Una iniciativa innovadora que fue aplaudida y que también se vio en la Vuelta a Mallorca. Ayer en Orihuela se optó por la presencia de un hombre y una mujer.