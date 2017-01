«Contar con doce equipos Pro Team es un lujo»

Stefano Garzelli (Varese, 16 de julio de 1973) ha asentado su vida en Valencia. El ganador del Giro de 2000, con 33 victorias en su palmarés, compañero de Pantani en el Mercatone Uno y uno de los referentes del ciclismo italiano colabora con los hermanos Casero para en la organización de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banco Sabadell. Su casa es un museo del ciclismo. En cada rincón hay un trofeo, con los maillots del Giro y de la Vuelta a Suiza como referentes. En la planta baja, colgada de una pared, la Bianchi de aluminio con la que ganó la carrera de su país. Una pieza de coleccionista. Hoy es comentarista para la RAI, director del Nippo-Vini Fantini y tiene la escuela Stefano Garzelli Team de ciclismo para niños en Bétera -otras tres en Italia-. El 25 de junio organizará el Campeonato Autonómico de la Comunitat Valenciana. Casado con una valenciana, tiene cuatro niños que corretean por la casa durante la entrevista.

-Un italiano que acabó en Valencia por amor.

-Sí (ríe). Al acabar en Mapei fiché por Vini Caldirola y vinimos a entrenar aquí en diciembre de 2002. Conocí a mi mujer y ahí empezó mi aventura en Valencia

-¿Cuántas veces corrió la Vuelta a la Comunitat Valenciana?

-La corrí tres o cuatro veces. Con Mercatone junto a Marco Pantani, con Mapei y después con Liquigas.

-¿Cómo entra Garzelli a colaborar en la organización de la Volta?

-Ángel Casero ha tenido un coraje impresionante para ponerla en marcha porque nadie pensaba que iba a sacar adelante esta vuelta. Empezamos hablando entre amigos, para ver si podíamos echar un cable y yo le dije que sin problemas, era algo muy bonito, me considero medio valenciano. Mientras seguíamos la de 2016 en el coche corregíamos pequeños fallos. La del año pasado se preparó muy rápido y este año la hemos podido mejorar. Yo decía: «Ángel, apunta...».

-Este año la presencia de doce equipos Pro Tour demuestra que las cosas se han hecho bien.

-Sí. Cuando corría, en esta época a mí no me gustaba ir a Malasia o Australia porque el cambio de clima es muy brusco. Sobre todo para afrontar carreras como París-Niza. Aquí el clima es ideal para entrenar con un recorrido muy bonito. La suerte es que hay muchos equipos concentrados en la Comunitat Valenciana. Ahora en el calendario está San Juan, Abu Dabi, Australia, Italia... y tener 25 equipos es un éxito.

-Quintana, Van Avermaert, los Yates, Rolland, Riblon, Poels... ¿Os llenará de orgullo que gente de este nivel quiera estar en la Volta?

-En el día de hoy, en carreras que no son World Tour contar con doce equipos de máximo nivel es muy difícil. En la Volta a la Comunitat estarán. Un lujo. Habrá espectáculo. Había más de cuarenta equipos que querían venir.

-¿Se atreve con un favorito?

-Poels, que ganó el año pasado, hizo una temporada increíble. Podría ser jefe de filas en cualquier equipo. Es difícil saber quién puede ganar. Quintana, uno de los Yates... La crono por equipos puede decir muchas cosas.

-¿Han arriesgado ahí con esa primera etapa?

-Sí, es muy espectacular con casi cuarenta kilómetros. Siendo el 1 de febrero se pueden sacar diferencias. Va a influir mucho porque en Mas de la Costa, un puerto muy complicado para el cuarto día, las diferencias entre los mejores igual no son tan grandes.

-¿Todos los equipos vienen a luchar contra el Sky?

-Depende, el Sky el año pasado dominó. Kiryienka puede ser importante en la contrarreloj -Castroviejo lo será también para Movistar- porque puede poner al equipo a 65 kilómetros por hora en un kilómetro. Movistar, BMC, Astana... estarán ahí.

-Mas de la Costa es duro para el inicio de temporada.

-(Sonríe) No sólo es duro subir el puerto sino llegar ahí. Saliendo de Segorbe ya no hay llano. Llegarán tocados al primer kilómetro de un puerto con pendientes del veinte por ciento. Es arriesgado por ser el inicio de la temporada pero es bonito porque habrá espectáculo y mucha gente para apoyar a los ciclistas.

-Hay muchos que vienen para ponerse en forma de cara al Giro.

-Exacto, para coger la forma, son las primeras carreras y la gente quiere ver cómo se encuentra. Hace quince años es posible que alguno viniera a entrenar pero ahora los equipos quieren que cuando se acude a una carrera sea para ganar.

-¿A qué se dedica ahora Garzelli?

-Soy comentarista de la RAI, el Perico Delgado de Italia (ríe). Empiezo ahora en febrero con varias pruebas. Cuando colgué la bicicleta hace tres años me llamaron porque Davide Cassani se fue como seleccionador y empecé una aventura en la que aprendí muchísimas cosas. Intento aprender a hacer periodismo y la verdad es que es un trabajo que me gusta mucho. Además, soy director de la Nippo-Vini Fantini aunque hago pocas carreras por el tiempo que me quita la televisión. Me gusta el ciclismo, veo ciclismo y tengo la suerte de poder vivirlo, que es muy complicado.

-Tiene escuelas de ciclismo.

-Sí, tengo una aquí en Bétera y en Italia tengo tres con 150 niños. En Valencia la tengo desde hace cuatro años para que los chicos aprendan los valores del ciclismo y la técnica. Lo importante es que se diviertan.

-¿Sacrificó parte de su juventud por el ciclismo?

-Sí y eso le ha pasado a toda la gente que ha llegado a profesional y a los que no. No poder salir por la noche porque te levantabas a las seis de la mañana para correr. O estudiar y entrenar. No puedes fallar días de entrenamientos. Muchas veces pensaba, ¿por qué lo hago? Al final, cuando eres profesional, siempre está en tu cabeza la bicicleta.

-¿Cómo empezó a correr en bici?

-Empezó mi hermano. Y yo con siete años dije que también, como un juego. En mi casa gustaba el ciclismo pero sin excesos. Todo el mundo estaba detrás de Coppi y Bartali.

-¿Algún ídolo?

-(Rotundo). Indurain. Nacimos el mismo día, el 16 de julio.

-Un italiano a favor de Induráin con la rivalidad que había con Chiapucci.

-No, no, yo Indurain. Un corredor que siempre me ha gustado. Pantani fue un referente en los últimos años pero en casa de mis padres en Italia todavía tengo un póster de Induráin.

-Usted fue muy completo.

-No he sido un escalador puro pero si estaba bien iba muy bien, en la crono igual e incluso he ganado esprints. Para ganar una gran vuelta debes de ser un poco de todo.

-¿Le gusta el ciclismo de ahora?

-Es menos espectacular en principio, menos romántico. Antes era muy instintivo. Si querías atacar, atacabas. Ahora ya vas con el pinganillo, los vatios. Todo muy controlado. La demostración es Froome. No ha ganado la Vuelta pero controlaba la subida de puertos. Muchos se quedaban y él con la matemática de los vatios subía. El espectáculo se muere un poco. Los equipos invierten mucho dinero para tener a los mejores.

-¿Por qué es tan difícil ser ahora profesional?

-No hay equipos.

-Los países ricos como Catar, Baréin, Abu Dabi pueden copar el ciclismo.

-Es bueno. El ciclismo anglosajón también ha emergido. Entran nuevos patrocinadores. Para como estamos ahora no es malo.

-Froome, Nibali, Contador, Quintana dominan ahora mismo. ¿Cuáles son los corredores de la nueva generación?

-Aru puede estar pese a que ha tenido un año regular. El Tour que hizo no fue malo. Los hermanos Yates han hecho una temporada impresionante. Chaves también apunta. Y este año quiero ver a Richie Porte, que ha cambiado de equipo.

-¿En España Landa es el relevo?

-Yo creo que hace dos años en el Giro era más fuerte que Contador y Aru. Hizo un Mortirolo espectacular pero no tenía la presión para ser el líder. El año pasado, el tener que ganar sí que le pasó factura.

-¿Las etapas de ahora son demasiado duras?

-Hay de todo. Los periodistas a veces se quejan por la falta de espectáculo pero en etapas con 5.000 metros de desnivel los corredores se lo piensan al atacar.

-En Valencia se habla de que salga un equipo. ¿Estaría Garzelli apoyando ese proyecto?

-Sin duda, todo el mundo se acuerda del Kelme y del Comunitat. En etapas duras, con nada que perder, ponían la carrera patas arriba. Todos les temían. Belda era muy pesado (ríe). Apuesto por el ciclismo, en una tierra con tanta afición y con la recuperación de la Volta.