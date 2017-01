Pedaladas solidarias en la Volta a la Comunitat

«Victoria hace honor a su nombre y pienso que es la niña más feliz del mundo». Esta frase la pronuncia Rafael García y habla sobre su hija de 10 años. La niña sobrevivió milagrosamente de dos enfermedades raras que le causaron graves secuelas cerebrales y notables pérdidas de visión. «La estábamos envenenando sin saberlo porque no tolera las proteínas de origen animal. Se nos ha muerto varias veces, literalmente, en los brazos. Si tener un hijo te cambia la vida, imagínate cuando llega con algo así. Yo he tenido el respaldo de la familia y de mis jefes en el trabajo, eso es fundamental», comenta. Es miembro de Avapace (la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral) y pelea como muchos otros progenitores por dotar a sus vástagos de calidad de vida y, sobre todo, sumergirlos al máximo en la sociedad y difundir la enfermedad.

Para ello vienen utilizando con éxito el deporte en los últimos años. Rafael García, apasionado de la bici, ya colaboró para crear el club de running y ahora se ha centrado en el ciclismo. «Ángel Casero y yo somos amigos, ya me ayudó en la marcha por la parálisis cerebral», indica. Ahora, ha acordado con el director de la Volta a la Comunitat Gran Premi Banc Sabadell dos iniciativas para la edición de este año.

Para empezar, el distintivo para el mejor sub-23 de la ronda que arranca dentro de una semana será el Maillot Solidario Avapace. «Todos los días, uno de los jóvenes con parálisis cerebral subirá al podio para entregar la prenda. Se verá por televisión en directo y en varios países. No conocemos una iniciativa así en el ciclismo», comenta entusiasmado Rafael García. La idea es hallar un patrocinador para el maillot y que una parte del dinero vaya a las arcas de la asociación.

La otra iniciativa tiene como gran objetivo la integración y dar visibilidad a las personas con parálisis cerebral. Se trata de un ciclopaseo por Valencia que tendrá lugar el domingo 5 de febrero, coincidiendo con la última etapa de la Volta, que discurre entre Paterna y la ciudad. La pasada edición, Banc Sabadell ya organizó un evento así con clientes en un circuito urbano cerrado. Esta vez, los participantes en el I Cicloamigos Solidario flanquearán a exfutbolistas como Fernando Giner, que conducirán una bicicleta adaptada. En cada una irá a bordo un joven con parálisis cerebral.

Las inscripciones ya están abiertas en la web de Avapace: son gratuitas para los niños, a cinco euros para jóvenes de 5 a 18 años, y a diez para el resto. «A nuestros chavales les encantan los eventos como este. Mi hija disfruta encima de la bicicleta», asegura Rafa García: «Yo he dejado de salir. Aunque mi mujer me anima, no tengo estómago para dejarla sola cuatro horas los sábados por la mañana. Me están fabricando una bicicleta adaptada y entonces volveré a salir, pero con Victoria. Quiero seguir disfrutando de mi gran pasión pero con mi hija».

Avapace se está haciendo con bicicletas adaptadas. «Cada una cuesta 6.000 euros», apunta Rafa García. El acuerdo con la Volta y Banc Sabadell es que esta entidad done una cada año a la asociación. «Uno de los objetivos es que la peña ciclista de la asociación pueda hacer quedadas, salir a rodar juntos, pero con nuestros hijos».

Se refiere al club ciclista Avapace, casi recién formado y que organiza la Marcha Ciclista por la Parálisis Cerebral. El evento, que en 2017 cumple su quinta edición, empezó uniendo Valencia con Alcublas y ahora discurre entre Bétera y Casinos, con meta en el primer pueblo. «Todos los años queremos traer un primer espada del ciclismo profesional para que apadrine el evento. En 2016 vino Perico Delgado y se emocionó cuando visitó el centro donde está mi hija. Nombró Avapace en una retransmisión del Tour», puntualiza García, entusiasmado con el evento: «Va a ser tan popular como la Quebrantahuesos. Quiero que la gente actúe, pero que lo haga como si fuera padre, tío o hermano de una persona con parálisis cerebral».