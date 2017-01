Contador: «Me preparo para ganar el Tour de Francia»

El ciclista español Alberto Contador ha confirmado este viernes que se "prepara" a conciencia para "ganar el Tour de Francia", su gran objetivo para la temporada 2017, ya que ha asegurado que no competirá en el Giro de Italia y que su participación en la Vuelta de España no está del todo definida.

"El Tour es la carrera que quiere ganar todo ciclista y para eso me preparo. Quiero llegar fresco, al cien por cien, con tranquilidad, dentro de lo posible y una buena base para tener opciones", ha declarado Contador en una rueda de prensa celebrada en el hotel de concentración de su equipo, el estadounidense Trek-Segrafredo, en Palma de Mallorca.

El ganador de dos Tours, dos Giros y tres Vueltas a España, ha precisado que espera "tener una temporada tranquila" en 2017 con su nuevo equipo. "El Trek-Segrafedo es muy competitivo y tiene que estar arriba en la clasificación mundial. Con respecto al plano individual me gustaría hacer un buen principio de temporada para preparar a conciencia el Tour de Francia, porque mi objetivo es estar en la salida de esa carrera al cien por cien", ha subrayado.

Motivado

El ciclista madrileño se siente "realmente motivado" en las filas de Trek-Segrafedo: "Desde que hablamos con Luca Guercilena (jefe de filas del equipo estadounidense) la relación es muy buena. Fue sencillo llegar a un acuerdo desde la primera concentración. El ambiente es enorme, los compañeros van muy rápido entrenando, y es bueno, porque significa que la gente está motivada". Según Contador, el Trek Segrafedo es un equipo "muy abierto". "Son muchas las nacionalidades reunidas, las sensaciones son muy buenas y el ambiente aquí es inmejorable", ha precisado.

A la pregunta de qué opinaba sobre el recorrido de la Vuelta a España 2017, el corredor de Pinto ha respondido: "Es muy similar al de otros años, con bastantes finales a repecho, o como se llaman ahora, etapas unipuerto, aunque tiene etapas diferentes, como la de Sierra Nevada, con una contrarreloj llana, larga, que marcará las diferencias. Es una Vuelta a España como otras, muy exigente".

Con respecto a su participación en la Volta a Cataluña, Contador ha precisado que es una "carrera habitual" en su calendario. "Es una carrera de mucho nivel con etapas que sirven para contar con una buena base en la primera parte de la temporada. Quizás este año hay una etapa que nos ha sorprendido a todos, una contrarreloj por equipos que es una apuesta bastante arriesgada teniendo en cuenta de que es una carrera de una semana y que me gusta mucho. Iremos allí y ya veremos qué opciones tenemos", ha señalado.

Contador también se ha referido a la Challenge Vuelta a Mallorca, carrera en la que no participa desde hace varios años: "Es una buena carrera y ojalá siga teniendo el nivel de participación como el que tiene y que sea así por muchos años, aunque este año no la haré. No obstante yo estoy haciendo mi Challenge particular en la isla entrenándome con mi equipo".

Contador está rodando estos días junto a sus nuevos compañeros del Trek Segafredo por las carreteras de Mallorca, atendiendo compromisos con patrocinadores o la propia presentación de la equipación oficial del equipo estadounidense.