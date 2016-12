«En la Volta 2017 habrá nueve equipos UCI Pro Team»

El 1 de febrero dará inicio a la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell con una contrarreloj por equipos por carreteras alicantinas. Ángel Casero (Albalat dels Tarongers, 27 de septiembre de 1972) ultima los detalles para que la prueba se presente en la rampa de salida con todos los deberes hechos. En 2016, Ángel y su hermano Rafa recuperaron una Volta que se quedó en la cuneta tras el triunfo de Rubén Plaza en 2008. El éxito les ha dado más fuerza para la edición de 2017.

Tras un año de aprendizaje, ¿cómo afronta la organización esta Volta a la Comunitat 2017?

Hay un parte de la Volta que hemos encarado con más tranquilidad. Antes nos tocaba llamar a puertas y ahora hay quien llama a la nuestra. Es una prueba de una semana que dura todo un año. Lleva un trabajo muy intenso.

¿Cuáles son las novedades para esta edición?

Salimos desde Alicante con una contrarreloj por equipos de 38 kilómetros. Allí en el sur de la Comunitat habrá dos etapas. Luego salimos de Canals y la etapa reina partirá de Segorbe hasta Mas de la Costa. La llegada que teníamos prevista de un 26% no la podremos hacer por cuestiones técnicas -esperan hacerla en 2018- y terminaremos la Volta en el circuito urbano en Valencia

En esta edición la etapa reina es durísima con seis puertos.

Siempre intentamos compensar las etapas. Una crono por equipos, una segunda rompepiernas, una etapa llana y luego la de alta montaña, que marcará las diferencias.

¿La crono por equipos persigue evitar que alguien se destaque de inicio como Poels en 2016?

Wouter Poels tuvo una semana excepcional porque ganó la crono y en alto. Tenía un punto más que los demás. Lo que nos gusta es que esté competida y que en la etapa reina se pueda decidir al futuro ganador.

¿Qué equipos UCI Pro Team vienen en febrero?

Repiten Sky, Movistar y Astana y entra un nuevo conjunto como Orica que viene con el valenciano Rubén Plaza -ganador en 2008- y los hermanos Yates. En total van a salir nueve UCI Pro Team.

En febrero el pelotón en Valencia era numerosísimo con 25 equipos. ¿Por qué se ha recortado para 2017?

Tenemos un máximo de 22 equipos. Intentamos que el pelotón pase por todas las poblaciones con sus badenes y rotondas, algo complicado para un grupo de 200 corredores. Hemos limitado a ocho corredores por equipo y creemos que es un pelotón suficiente. Además, los equipos de mayor nivel quieren este tipo de condiciones para la prueba.

Sky, Movistar, Astana... son escuadras que le dan mucho caché a la Volta a la Comunitat.

La verdad es que sí. En principio eran diez Pro Team. El BMC se cayó por cuestiones de patrocinio pero la verdad es que estamos muy contentos. Hemos pulido los detalles de la edición pasada.

¿Qué ofrece la Volta a la Comunitat a estos equipos?

Las temporadas cada vez son más largas. Toda la gente que quiere ir al Giro ya viene en grandes condiciones. Poels estuvo en el Tour y Aru también vino dando mucho espectáculos en las subidas. Luego hizo grandes resultados.

¿Les gustaría contar con Landa (Sky) en 2017 ya que no pudo venir en 2016?

Por supuesto, igual que nos gustaría que viniera también Valverde con Movistar. Tener nombres importantes engancha a la afición.

¿Los patrocinadores vuelven al ciclismo?

La administración se ha volcado con el evento y hemos llegado a acuerdos mejores que en la pasada edición. Además, los patrocinadores privados que entran lo hace para dos o tres años. Tenemos la prueba garantizada hasta 2019. Este año lo tenemos todo más controlado, con los rutómetros, voluntarios...

La televisión en directo es importante para el ciclismo. ¿A cuántos países va a llegar la Volta a la Comunitat?

Se va a ver por Eurosport 1 y estaremos con ellos tres años más. Es un esfuerzo y vendemos nuestra Comunitat en 67 países.

En la edición pasada una bolsa de plástico enganchada en la bici de Stijn Vanderbergh (Etixx) -ganador de la última etapa- vino hasta bien para promocionar la carrera.

Sí porque fuimos noticia en todos los medios y salió en todos los lados.

El belga rompió la maldición de Blanco Villar que perdió la Volta de 1986 con Hinault por una bolsa de plástico.

Sí, me encontré con Blanco Villar después en una carrera y recordamos la anécdota. Me decía: «Sí pero a mí me fastidió la bolsa porque le dieron la Volta a Hinault».

¿Está muy estancado el ciclismo valenciano?

Es complicado, quizá habría que tener algo más de ayuda para fomentar las escuelas y a nivel amateur. Este años nosotros desde la Volta vamos a intentar patrocinar parte de un equipo sub-23 y tenemos acuerdos de colaboración con un equipo juvenil y cadete. Además mi hermano Rafa va a dirigir un equipo continental de nacionalidad dominicana que será una puerta abierta para los corredores de la cantera que apoyemos. El año que viene ya un ciclista sub-23 correrá con la escuadra dominicana.

¿Cómo ve el ciclismo en la Comunitat Valenciana ahora mismo? -Bueno, creo que hemos perdido diez años. Hace ya dos o tres años, sobre todo con escuelas en Valencia como la de Quique Gutiérrez o Stefano Garzelli se están empezando a mover. Ahora de lo que se trata es de poner en marcha escuelas y que la Volta pueda servir de reclamo. Y ojála ese equipo que se habló -LAS PROVINCIAS adelantó la intención de la Generalitat de poner en marcha un conjunto ciclista profesional- se lleve a cabo con presencia de corredores de las tres provincias.

¿Qué ha cambiado desde que usted empezó?

Cuando yo era cadete la provincia de Valencia estaba partida en dos zonas, norte y sur, y había doscientos corredores en cada una de ellas. Fíjate en este dato.

-Había muchas pruebas y ahora han desaparecido.

Es complicado y caro organizar una prueba. Se ha puesto de moda el ciclismo popular y ha quitado hueco a las carreras amateurs, que es el paso previo al ciclismo profesional. Hay muchísima afición pero cuando los chavales llegan a 16 o 17 años no tienen carreras ni tienen equipos. Ahí es donde hay que echar una mano.

¿Le gustaría que la Volta la ganara un español?

Me gustaría que la ganara un valenciano. Egoístamente lo que quieres es que la gane un ciclista importantes porque le da más nombre a la Volta. Pero lo importante es crear afición.