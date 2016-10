Valverde descarta volver a competir en las tres grandes el mismo año

El ciclista murciano Alejandro Valverde ha descartado volver a encadenar Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España en un mismo año. «Es demasiado. Este año quería probar, no por ganar sino por ver la experiencia, pero no lo puedes hacer bien en todas. Ya he pasado por ello y creo que no volveré a repetirlo», reconoció en una entrevista facilitada por su servicio de prensa.

A pesar del esfuerzo, el corredor insistió en que fue una buena experiencia. «El balance es muy bueno. He corrido las tres grandes vueltas, he ganado siete carreras, entre ellas la Flecha-Valona; y he acabado tercero en el Giro de Italia; con triunfo de etapa incluido. Después, en el Tour de Francia traté de ayudar a Nairo (Quintana) en todo momento y conseguí acabar sexto. En la Vuelta, a pesar de ser mi tercera prueba de tres semanas, también estuve hasta el final al lado de Nairo», explicó el deportista que tiene avanzada su renovación con el Movistar para el año 2018.

Por otra parte, el murciano presumió del Valverde Team, una escuela con su nombre que compite en las categorías cadete y júnior. «El equipo sigue creciendo año a año. La idea principal de cara a la próxima temporada es mantener lo que tenemos. Si en el futuro podemos crecer aún más con el salto a sub 23, mejor. Siempre que pueda voy a estar apoyando la base, ya que es muy importante para el futuro del ciclismo», terminó.