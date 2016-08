El PSPV pide revisar la normativa ciclista de la Comunitat para acabar con la «discriminación de las mujeres»

La secretaria de Igualdad del PSPV, Rosa Peris, ha pedido a través de una Proposición No de Ley (PNL) una revisión del reglamento de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana (FCCV) después de detectar "claras deficiencias" desde el punto de vista tanto de la igualdad como de la promoción del deporte femenino, especialmente en las categorías inferiores.

En este sentido, la diputada ha reclamado a la Conselleria de Deporte que se dirija a esta federación para que modifique su normativa técnica "y pueda garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres durante las competiciones, así como para poner fin a la clara discriminación en lo relativo a premios y reconocimientos", ha indicado en un comunicado.

De hecho, es en este aspecto donde más ha incidido la también portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts, Rosa Peris, ya que, tal y como ha señalado, "son muchos los artículos que recalcan, por ejemplo, que en las categorías mixtas en las que participan hombres y mujeres, los premios en metálico estipulados serán obligatorios para los hombres, pero a elección del organizador para las féminas".

"No se trata de una cuestión de dinero, sino del reconocimiento al esfuerzo que hacen igualmente las mujeres y que merece la misma reglamentación que en el caso del deporte masculino", ha señalado Peris quien, además, ha incidido en que "el aspecto preocupa no en las categorías superiores, con deportistas expertos, sino en las categorías infantiles, donde las niñas no entienden por qué ellas no tienen los mismos reconocimientos que los niños y acaban abandonando la práctica deportiva".

"Hemos detectado las quejas de varias madres que ven impotentes cómo sus hijas lloran porque no tienen ni siquiera derecho a una simple medalla", ha incidido la dirigente socialista al apuntar que, además, en gran parte de las categorías mixtas "mientras que los premios para los niños son de 1º, 2º y 3º clasificado, en el caso de las niñas únicamente está recogido y estipulado el 1º premio".

A su entender, "si lo que estamos buscando precisamente es fomentar el deporte femenino y la implicación de la sociedad para acercar el deporte también a las niñas, quizás el papel de las federaciones no debería de ser precisamente el de dejar en un segundo plano a las deportistas féminas", ha continuado Rosa Peris quien, además, ha lamentado que en todas las pruebas mixta "la redacción del reglamento deje claro que son pruebas masculinas donde se accede a que participen féminas". "Una prueba mixta es una prueba de mujeres y hombres, no de hombres que permiten que accedan mujeres", ha señalado.

En cualquier caso, Rosa Peris ha incidido en que "afortunadamente esta no es una práctica habitual, ya que en muchas escuelas y pueblos en los que se llevan a cabo competiciones regladas no atienden al reglamento y conceden los mismos reconocimientos y premios para niños y niñas", por lo que ha remarcado que no se trata de provocar un enfrentamiento, "sino de conseguir adaptar este reglamento y el de otras muchas federaciones deportivas a la realidad social que vivimos, mucho más avanzada que la norma por la que se rigen".

De hecho, en la PNL presentada por la diputada socialista, además de pedir al Consell que se dirija a la FCCV para que revise y actualice su reglamento, Peris también ha solicitado al Consell la realización de un estudio sobre la normativa aplicable por las diferentes federaciones instando a modificar aquellos reglamentos que perpetúen un trato discriminatorio, así como que vincule las diferentes ayudas y subvenciones públicas al cumplimiento de la igualdad de trato y oportunidades entre los deportistas.