Vuelven San Emeterio y Vives al Valencia Basket

El Valencia Basket espera poder recuperar tras varias semanas de baja a Fernando San Emeterio y a Guillem Vives en el choque de mañana ante el Movistar Estudiantes (18 horas, Movistar Deportes 1) pero el cuerpo técnico cree que no podrá contar con Sam Van Rossom en las próximas dos semanas. «Fernando ha hecho casi todos la semana a pleno rendimiento, aun no tiene ritmo pero tiene su calidad y seguro que va a tener minutos si no pasa nada de aquí al domingo», confirmó Jaume Ponsarnau, entrenador ayudante de la primera plantilla.