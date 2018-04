La valenciana Itziar Germán luchará por el ascenso Itziar Germán, en el centro con un pequeño en brazos, celebra el triunfo con sus familiares. / LP El Celta asegura la primera plaza del Grupo 1 tras vencer al Gran Canaria por 66-58 JUAN CARLOS VILLENA Valencia Viernes, 27 abril 2018, 18:30

Tres decenas de valencianos han celebrado la clasificación del Celta como primer equipo que se asegura su participación, como primero del Grupo 1, en una de las dos finales del domingo en la Fonteta que darán los dos billetes para disputar la Liga Femenina DIA. Los familiares de Itziar Germán han llenado de colorido valenciano uno de los laterales del Palco VIP del pabellón, en la victoria de las gallegas frente al Gran Canaria (66-58), que deja a las canarias disputándose mañana, a una carta, la segunda plaza del grupo frente al Ibaizabal. «Somos siete hermanos, con lo que imagina los que somos contando sobrinos y nietos», ha bromeado Germán con LAS PROVINCIAS nada más terminar el partido.

La jugadora, que se formó en las categorías inferiores del Ros Casares, en donde llegó a jugar con el primer equipo en Liga Femenina desde 2001 hasta 2004, disputará catorce años después de su salida de Valencia el partido por el ascenso. «Está siendo muy emocionante volver a Valencia después de muchísimos años y jugar el partido decisivo para conseguir el ascenso. He perdido ya la cuenta de los años que han pasado y tener esta oportunidad, en este magnífico pabellón, es como un sueño», ha reconocido.

Los giros del destino pueden llevar al Celta de Germán ha disputarse el ascenso frente al Claret o el Valencia Basket, el equipo creado desde los equipos de cantera que quedaron sin protección tras la desaparición del Ros Casares en 2012: «Tengo sentimiento evidentemente por mi equipo pero es cierto que jugar la final contra el Valencia Basket me motivaría, me gustaría. Ahora miso voy a defender mis colores, que son los del Celta. Veníamos a la Fase Final a ver lo que pasaba, somos un equipo joven y no sabíamos como íbamos a reaccionar. Lo que está sucediendo es espectacular».

La jugadora celeste ha querido mandar un mensaje con respecto a la opción de volver a tener un equipo valenciano en la máxima categoría del baloncesto femenino español, puesto que sería una buena opción para todas las deportistas que tuvieron que emigrar en los últimos años por la falta de un referente en su tierra: «En la Fase Final hay un montón de jugadoras valencianas y la verdad es que si el Valencia Basket asciende a la Liga Femenina tiene muchos equipos donde buscar jugadoras porque somos muchas las que estamos deseando volver a nuestra maravillosa tierra».