NBA Ricky gana el duelo a Juancho; Calderón disfruta del noveno triunfo seguido Ricky Rubio y Juancho Hernangómez, antes del partido. / Reuters El base firmó 13 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, mientras que el alero debutó como titular con siete puntos EFE Houston (EE UU) Miércoles, 29 noviembre 2017, 10:33

La jornada de la NBA dejó el duelo entre los Jazz de Utah y los Nuggets de Denver, donde los españoles, el base Ricky Rubio, y el ala-pívot Juancho Hernangómez, tuvieron protagonismo como titulares con ambos equipos.

El gran triunfador individual y de equipo fue Rubio que ayudó como director del ataque de los Jazz a que consiguiesen la victoria por paliza de 106-77 ante los Nuggets. Rubio consiguió 13 para los Jazz, que iniciaron el tercer cuarto con racha de 20-6, de la cual los Nuggets ya no pudieron recuperarse.

Más información LeBRon James, expulsado de un partido por primera vez en su carrera

El base internacional español, que volvió a ser el director de la ofensiva de los Jazz, disputó 29 minutos, en los que encestó 5 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, 1 de 2 desde la línea de personal, logró cuatro rebotes y entregó cinco asistencias. El jugador de El Masnou también recuperó un balón, perdió otro, puso un tapón y cometió tres faltas personales.

Mientras que Juancho Hernangómez, que hizo su debut como titular en lo que va de temporada, tuvo siete puntos en 28 minutos sobre la pista de juego con los Nuggets. Hernangómez encestó 3 de 9 tiros de campo, incluido 1 de 6 triples, y tuvo 10 rebotes -siete defensivos-, puso un tapón y cometió cuatro faltas personales.

Calderón defiende durante el partido. / Reuters

Calderón, titular

El veterano base José Manuel Calderón siguió disfrutando del triunfo como titular de los Cavaliers de Cleveland que se impusieron por 108-97 a los Heat de Miami y lograron el noveno triunfo seguido

Calderón siguió de titular con los Cavaliers y en los 17 minutos que jugó aportó un punto (0-0, 0-0, 0-1), repartió tres asistencias, capturó dos rebotes, recuperó un balón, perdió otro y cometió tres faltas personales.

Mientras que el pívot Marc Gasol volvió a ser actualidad tras la defensa que el gerente general de los Grizzlies de Memphis hizo de su persona al negar que sus declaraciones de protesta por haber sido mandado al banquillo por el exentrenador David Fizdale, le costase a éste su puesto.

"Gasol no tuvo nada que ver en la decisión que tomamos y no es correcto que se le esté llamando un 'cesa entrenador', dado que la salida de Fizdale tuvo otros motivos de mayor calado, especialmente el ver que el equipo no tenía proyección de mejora a corto plazo", destacó Wallace.