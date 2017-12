Klay Thompson: «Estoy seguro de que Doncic va a ser un gran jugador NBA» Klay Thompson. / AFP El jugador de los Warriors cree que tendrán «muy difícil» repetir el récord de 73-9 que establecieron en abril de 2016 COLPISA Viernes, 22 diciembre 2017, 23:40

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors y Klay Thompson, una de las cuatro grandes estrellas de la franquicia de Oakland, comentaron la actualidad de la NBA durante la Conference Call que se celebró el 21 de diciembre en los días previos al partido navideño que disputarán los de la bahía de San Francisco ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James.

Klay Thompson, además de hablar sobre el desarrollo de su campeonato, comentó futuras incorporaciones a la NBA, como la perla del Real Madrid, Luka Doncic. «No he visto a Doncic jugar, pero sé que ganó el Europeo. A los 18 años, eso es bastante increíble. Y él fue, creo, el mejor jugador del torneo. No lo he visto jugar, pero estoy seguro de que va a ser un gran jugador de la NBA», dijo sobre el esloveno.

Sobre la posibilidad de repetir el histórico 73-9 cosechado en 2016, el escolta de 27 años es cauto: «En cuanto a las 73 victorias, no es un gran objetivo nuestro. Si estuvieramos cerca, obviamente, lo haríamos. Pero va a ser casi casi imposible este año porque ya tener seis perdidas... Ya veremos. No voy a decir nada, pero es muy difícil».

Este año marca la 70ª edición del NBA Christmas Day y el 10º año consecutivo con cinco partidos. Además, este será el tercer año consecutivo en que Golden State y Cleveland se enfrentarán en Navidad. «Es muy divertido. Es un honor jugar en el día de Navidad porque la NBA, si así lo programa, significa que está haciendo algo bien. Habrá numerosas familias y niños de todo el país mirando el partido. Recuerdo cómo de niño veía estos partidos y ser parte de esto como un adulto es una experiencia mucho mejor. Es fantástico hacer lo que amas en unas hermosas vacaciones», comentó Klay sobre el choque de 'gigantes' que se avecina el próximo 25 de diciembre.

Los Warriors, que encadenan diez partidos consecutivos ganando, cuentan con la sensible baja de una de sus estrellas, Stephen Curry. «Bueno, obviamente extrañamos a Steph de manera increíble. Es uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que no tenerlo es desafortunado. Hemos tenido éxito sin él hasta el momento debido a nuestra profundidad, y no ponemos excusas cuando alguno de nuestros jugadores se lesiona», comentó Thompson.

Steve Kerr

Golden State tratará de certificar su presencia en Las Finales por cuarto curso consecutivo aunque para los de Steve Kerr no será una tarea fácil tras los golpes sufridos. «Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Estamos ganando partidos y lidiando con las lesiones, eso es lo que tienes que hacer cuando has estado en Las Finales varios años seguidos. Simplemente va a ser más difícil. El tercer año fue mucho más difícil que el año uno, y eso es a lo que nos enfrentamos ahora, mucho desgaste», comentó el técnico, que defendió los colores de los Bulls junto a Michael Jordan durante los noventa.

El entrenador estadounidense, aunque nacido en Líbano, no ve un claro favorito para conquistar el anillo. «Bueno, en el Este, obviamente Boston y Cleveland son los equipos que están obteniendo más reconocimiento, pero Toronto también ha tenido un gran temporada y creo que han mejorado. Obviamente, Houston tuvo un comienzo asombroso en el oeste y tienen un gran equipo. San Antonio siempre está ahí. Esos son los principales equipos que parecen contendientes al título. Pero pueden pasar muchas cosas. Sólo tratamos de estar lo mejor que podemos y seguir mejorando», dijo.

El técnico de 52 años comentó además brevemente cómo se encuentra de su salud tras los problemas de espalda que lo apartaron de los banquillos durante algunos encuentros el pasado año. «Bien, gracias por preguntar. Todavía estoy lidiando con el dolor pero estoy bastante mejor. Creo que cada vez que pasas por un importante crisis de salud, te da una perspectiva diferente del mundo. Así que realmente lo único que importa es tu salud, despertarte y sentirte bien, ese es el enfoque principal. Amo entrenar y el ser entrenador me ayuda a lidiar con todo. Lo aprecio», comentó.