Isaiah Thomas, un héroe bajito

Cuando ya estaba el pescado vendido en el reparto del 'draft' de 2011, con los mejores jugadores universitarios ya colocados, la prensa dejó de prestar atención. Hasta que, de pronto, pusieron las orejas tiesas al escuchar de fondo que en el número 60, procedente de la Univesidad de Washington, los Sacramento Kings seleccionaban a Isaiah Thomas. El nombre, así oído, que no leído, remitía a una de las leyendas de la popular NBA de los ochenta: Isiah Thomas. El base de los terribles 'Bad Boys', el asesino con cara de niño de los Detroit Pistons.

Después de examinar su árbol genealógico, se supo que era algo más que pura coincidencia. El nombre es fruto de un 'calentón' de su padre. James Thomas estaba tan convencido de que los Lakers de 'Magic' Johnson, James Worthy y Kareem Abdul Jabbar iban a pasar por encima de los Pistons en la final de la NBA que apostó con sus amigos que si perdían le pondría a su hijo el nombre de la estrella del equipo de Detroit, Isiah Thomas.

Los Pistons barrieron a los Lakers en aquella final (4-0) y James Thomas regresó a casa cabizbajo a contarle la historia a su mujer. Su esposa, sorprendentemente, aceptó, pero siempre que él acatara un pequeño matiz, añadir una vocal para que Isiah se convirtiera en Isaiah, como el profeta de Israel. Aquel niño nunca destacó por su estatura y siempre le pronosticaron que con esos 1,75 no llegaría a ninguna parte. No tenerlo nunca fácil forjó su carácter. En su mente echó raíces la idea de que rendirse nunca iba a ser una opción.

El base no creció más, pero nunca dejó de progresar. No fue uno de esos genios precoces que abundan en el baloncesto, como su contemporáneo LeBron James, de quien se retransmiten los partidos por televisión para todo el país desde que jugaba en el instituto. Pero, a cambio, cada año era un poco mejor que el anterior.

Después de aquel 'draft' en el que llamó la atención por su nombre, estuvo tres temporadas en los Sacramento Kings (2011-14), tuvo un paso fugaz por los Phoenix Suns y acabó, como base suplente, en los míticos Celtics. Al llegar a Boston le recibió Danny Ainge, un hombre con dos anillos, que jugó al lado de Larry Bird en aquella NBA ochentera y que ahora es el director ejecutivo de la franquicia. Ainge sentó a su lado a Isaiah y le soltó que podía convertirse en un jugador legendario en los legendarios Celtics. Casi se cae de la silla. «Yo pensé: 'Éste está emocionado por el fichaje y me está diciendo todo esto para que me sienta bien», dijo después.

Aún no es una leyenda, pero el TD Garden le adora. El pequeño Thomas -la temporada pasada fue uno de los cinco jugadores de la NBA que no alcanzaban los seis pies (1,83 metros)- se convirtió en el base titular y este año, siempre un poco mejor, ha llevado a su equipo hasta los playoff y está a una victoria de la final de la Conferencia Este (Boston gana 3-2 a Washington).

No ha sido nada fácil. La víspera de empezar las eliminatorias por el título, después de haber promediado 28,9 puntos por partido en la liga regular, se acercó su compañero Avery Bradley al finalizar el entrenamiento, se lo llevó aparte y le comunicó una noticia devastadora: su hermana pequeña, de solo 22 años, acababa de morir en Federal Way (Washington) tras estrellar su coche contra un poste en la Interestatal 5.

«Todo lo hago por ella»

Isaiah Thomas acudió al funeral de su hermana Chyna vestido con un traje negro, una camisa negra y una corbata negra; leyó un discurso que tenía apuntado en su teléfono móvil, con voz trémula dijo que todo lo que hiciera en su vida a partir de ese momento sería por ella, y regresó a Boston. Con el corazón roto, pasó por el vestuario, se vistió y se calzó unas zapatillas verde 'celtic'. Con un bolígrafo, escribió en ellas el nombre de su hermana, Chyna, y dos frases: 'I love you' y 'RIP Lil Sis' (Little sister). Lloró durante el minuto de silencio, apretó los dientes y salió a jugar.

Liderados por un milagrosamente fuerte Isaiah Thomas, los Celtics eliminaron a los Bulls. Sobre el parqué le preguntaron cómo podía seguir siendo competitivo, y respondió: «Mi familia, mis amigos... Ellos me dicen que tengo que seguir. Mi hermana no querría que me detuviera. Lo único es que una vez que salgo de aquí, me golpeo con la realidad y ella no está aquí. Esa es la parte difícil».

Thomas se ha ganado este ejercicio un nuevo mote: 'King in the fourth'. Él es el rey del último cuarto, como le gusta recordar tocándose la muñeca, como si allí reposara el reloj que marca los últimos minutos. Como demostró en el segundo partido de las semifinales de conferencia ante los Washington Wizards, un partido con prórroga en el que el hombre de los mil tatuajes y la cinta negra en la cabeza sumó 53 puntos, la mayor anotación en los playoff desde que Allen Iverson metiera 55 en 2003.

Otra noche asombrosa del pequeño héroe del TD Garden, que dio la misma explicación desde que perdió a Chyna. «Es mi hermana. Hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Hoy hubiera cumplido 23 años. Así que todo lo que hago es por ella y ella me está vigilando, así que es por ella».