Una 'hippie' en la cumbre Laia Palau, en un partido de la selección en los Juegos Olímpicos de Río, donde ganaron la medalla de plata. / Jorge Zapata/EFE Laia Palau supera a Amaya Valdemoro y se convierte en la jugadora con más partidos en la selección. «Te pedía adelantar un entrenamiento para llegar a un concierto» FERNANDO MIÑANA Miércoles, 21 junio 2017, 20:09

Hubo un tiempo en el que Laia Palau (Barcelona, 1979) decía que no tenía manías y a continuación pasaba a contar que antes de los partidos le daba un pendiente al segundo entrenador, que necesitaba que el fisioterapeuta le dijese una frase y que hasta un año llegó a ponerse los mismos calcetines en todos los partidos de la Euroliga. Pero no tenía manías...

Laia Palau es una jugadora universal y un emblema de la selección española, donde el lunes batió un récord al jugar su partido número 259 y superar a Amaya Valdemoro, la anterior plusmarquista. Su estreno se produjo en un ya lejano 16 de agosto de 2002, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) en un partido contra Canadá. Han pasado 15 años y 265 partidos internacionales y la catalana, que debutó con el 16, que al segundo partido cambió al 6 y que más adelante se casó con el 9, solo ha faltado a seis de esas citas.

Nunca ha dejado indiferente a nadie. Siempre ha sido un verso libre en un mundo de deportistas que solo suelen pensar en el deporte. Su mente es mucho más amplia. Cultura, solidaridad, ocio... y baloncesto. «Iba mucho más allá del baloncesto: tenía mucho fondo interior», recuerda Manolo Real, uno de sus entrenadores en el Ros Casares, el equipo valenciano donde jugó entre 2006 y 2012 y ganó cinco de sus siete Ligas y cuatro Copas de la Reina. El último año, con Roberto Íñiguez como entrenador, conquistaron la Euroliga. La cumbre. Y cuando pensaba que ese era su lugar y que, quizá, podría jugar en Valencia hasta que dejara el baloncesto, el patrocinador se esfumó y el equipo desapareció. Dice que firmó por el Polkowice polaco entre lágrimas, pero era su salida para seguir en la Euroliga.

Aquel cambió la espoleó. Rompió su zona de confort y se hizo mejor jugadora, más ambiciosa. Ahora lo recuerda después de abandonar su último equipo, el USK Praha, con el que ganó su segunda Euroliga, antes de emprender la aventura de jugar en Australia en el Jayco Rangers, el equipo de Dandedong, una ciudad de 29.000 habitantes cerca de Melbourne. Allí espera encontrar un baloncesto diferente y menos exigente y una cultura estimulante.

Elisa Aguilar era la anterior capitana de España. La conoció cuando ella ya estaba en Valencia y Laia en el Barcelona, adonde llegó de la mano de Carme Lluveras, esa mujer de carácter volcánico que la convenció de que podía vivir del baloncesto. «Era una jugadora peligrosísima porque siempre ha tenido mucho talento. El secreto de esos 259 partidos es muy simple: talento y trabajo. Con eso ha llegado a ser una de las mejores bases del mundo».

Luego coincidieron y se les unió Amaya Valdemoro en un trío español que marcó una época. «Ahí conocí a una persona muy divertida, muy 'hippie', muy social. En Valencia recibía clases de cajón flamenco. Y en Barcelona se iba a una casa con sus amigos 'hippies', de su estilo, con su mentalidad».

Manolo Real también recuerda esa aparente felicidad -«siempre tenía una sonrisa en la boca»- y sus inagotables inquietudes. «Fueras a la ciudad que fueras siempre sabía qué era lo interesante allí. Otras solo pensaban en hotel y pabellón. Y en Valencia controlaba cada exposición y cada concierto. A veces incluso intentaba negociar conmigo adelantar un entrenamiento para llegar a un concierto de jazz en el barrio de Ruzafa, donde vivía». Y recuerda a ella y a Aguilar que siempre estaban leyendo.

Jazz, arte y cultura

Luego estaba su compromiso social. «Siempre muy encima de apoyar cualquier causa en defensa de la mujer o de los desfavorecidos o de rebelarse contra una injusticia social. Y en el vestuario, aunque tenía a grandes veteranas a su alrededor, siempre estaba pendiente de que las demás estuvieran bien», apunta Real.

Laia Palau, soltera, que no utiliza las redes sociales, que calza un 45 pese a medir 1,80, siempre prefirió facilitar la canasta de una compañera que anotar ella misma. Así se convirtió en la primera mujer en superar las mil asistencias en la Euroliga. Y así se ha mantenido en la elite dando el salto de una generación a la siguiente. Siempre ha defendido que el baloncesto femenino no tenía nada que envidiar al masculino. «¿Por qué es más valioso que Pau Gasol haga lo máximo que no que lo haga yo?», se preguntaba en voz alta. Aunque luego contaba que había admirado a 'Magic' Johnson y Steve Nash.