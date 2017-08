Barça, Real Madrid, Unicaja y Baskonia vuelven a excluir al Valencia Basket El Valencia Basket celebrando su triunfo en la liga ABC. / Jesús Signes/LP Los cuatro clubes españoles que acompañarán a los taronja en la Euroliga se reúnen para explorar una liga paralela a la ACB JUAN CARLOS VILLENA Valencia Miércoles, 30 agosto 2017, 19:23

La Liga Endesa arrancará el 30 de septiembre sin superar unas luchas internas que han aumentado al tener que incluir a última hora al Real Betis en la competición por imperativo legal. Es obvio que el malestar de Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Unicaja con la ACB de 17 (se levantaron de una reunión con ese número impar) se ha incrementado con 18 equipos por las apreturas del calendario.

El caso del conjunto andaluz es el más llamativo puesto que no tiene una Licencia A de Euroliga y no tiene asegurada, como el Valencia Basket, su participación para la temporada 18-19 en la máxima competición europea. Los cuatro clubes, tal y como ha informado Mundo Deportivo, se han reunido en Bercelona para explorar de nuevo la creación de una liga paralela a la ACB con la que aligerar su calendario. Al cónclave no ha sido invitado el Valencia Basket, actual campeón de la competición.

La entidad valenciana sigue defendiendo que el foro donde trabajar para mejorar la ACB es el interno del propio colectivo y que es ahí, dentro de la Asociación de Clubes de Baloncesto, donde se debe trabajar buscando el bien común del baloncesto español. A la comida en Barcelona han participado Albert Soler (FC Barcelona), Juan Carlos Sánchez (Real Madrid), Josean Querejeta (Baskonia) y Eduardo García (Unicaja).