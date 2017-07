Antoine Diot: “Me reconozco en los valores del Valencia Basket” Isaac Ferrera El base francés renueva por dos temporadas más en el equipo LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 20 julio 2017, 18:47

Valencia Basket y Antoine Diot presentaron esta mañana en sociedad el acuerdo de renovación por dos temporadas en las instalaciones de Atmósfera Sport en Silla. El base francés ha mencionado que “estoy muy contento de renovar aquí, me gusta todo, el, club, los aficionados, la comida, el sol, así que estoy muy contento, Valencia es mi familia”

Sobre la razón principal de la renovación, “me encanta estar aquí, está la parte deportiva y la personal y las dos son geniales, adoro estar aquí, mi novia adora estar aquí y he encontrado un gran equilibro entre la vida y el deporte y esto es muy importante para mí. Me gusta estar aquí, me gusta este club, su humildad, y tiene valores en los que me reconozco, y por eso firmé y por eso estoy muy contento de estar aquí”.

El presidente de Valencia Basket, Vicente Solá: “Antoine Diot estará con nosotros hasta 2019, dos años más en los que esperamos que siga mostrando su magia ante la Fonteta”.

El propio Vicente Solá quiso dar las “gracias por el apoyo que Atmósfera Sport nos ha estado mostrando y por estar tres años más con nosotros”. El Director General de Atmósfera Sport, Jose Ramón Manzanares, declaró que “estar con Valencia Basket tres años más nos va a hacer estar al lado de un equipo que entraña valores tan paralelos a los que creo que presentamos”.