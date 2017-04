Bertomeu se aparta de la polémica entre el Valencia Basket y Unicaja

La Eurocup conocerá a su campeón mañana por la noche, tras el tercer partido que enfrentará al Valencia Basket frente al Unicaja en la Fonteta. El capitán valenciano o malagueño recibirá la copa de manos de Jordi Bertomeu. Una imagen, sea cual sea el ganador, que tendrá una dosis de morbo extra por todo lo que rodea a la Euroliga y sus licencias en los últimos años. Ese ha sido el motivo por el que Bertomeu se ha apartado al máximo de todo lo que envuelve a la final. El directivo, tal y como han confirmado fuentes oficiales de la Euroliga a este periódico, no ha querido mantener ninguna reunión o comida aprovechando los dos primeros partidos (en Valencia y en Málaga) con los dos anfitriones. En las últimas finales de Eurocup, Bertomeu ha aprovechado la cita para realizar alguna comparecencia pública o atender a los medios. Esta vez no ha ocurrido. Ni eso ni un contacto con el Valencia Basket y el Unicaja más allá del protocolario en los pabellones. Mañana repetirá el mismo 'modus operandi', llegando a Valencia con la hora justa para trasladarse a la Fonteta y entregar el trofeo al campeón.

Jordi Bertomeu sí que opinó en su momento sobre las posturas del Valencia Basket y el Unicaja con respecto al modelo de la Euroliga y las licencias. Fue en una entrevista a LAS PROVINCIAS. Sobre la posición del club taronja manifestó la coherencia "porque siempre han mantenido esta posición sin ninguna fisura". Con respecto al cambio de postura de Unicaja tras perder su Licencia A, fue más crítico: "Cuanto todo el mundo criticaba que Unicaja era noveno como usted ha recordado en esta conversación yo defendía a Unicaja porque defendía las reglas de la Euroliga. Parece que de eso ya no se acuerdan. Lo que no se puede hacer es explicar las cosas según como te va. Hay señores que han dicho estos días que si yo estuviera estaría muy contento y si no es una mierda".

La actitud prudente del director general de la Euroliga contrasta con lo ocurrido el pasado 10 de enero, cuando aprovechó un viaje a Valencia para visitar la Fonteta y las obras de L´Alqueria del Basket, donde el consejero delegado Paco Raga le explicó todos los detalles de un proyecto que arrancará en el último trimestre de este año y que contará con trece pistas y 15.000 metros cuadrados. La construcción de la ciudad deportiva y la nueva piel interior del pabellón, que «impresionó» a Bertomeu tal y como pudo confirmar esta redacción, son dos valores añadidos para el momento en el que la competición decida ampliar su radio de acción. «Estaremos encantados de hacer un torneo en Valencia si se presenta la ocasión», así de rotundo se mostró sobre la posibilidad de que, a partir de 2018, L´Alqueria sea una de las sedes de los torneos junior que se celebran bajo el paraguas de la Euroliga.