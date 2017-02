«En la ACB si das tu opinión puede haber represalias»

Vitoria es una ciudad de baloncesto. No sólo por lo respirado en la reciente Copa del Rey sino en su día a día relacionado con la pelota naranja. Lo sabe muy bien Chema Terreros (Logroño, 1970) que tiene allí su residencia, donde compagina su labor profesional como árbitro del Grupo 1, participó en la reciente Copa de la Reina, con la logística del Colegio Urkide. El riojano colaboró con dos decenas de alevines en una de las actividades paralelas en la Fan Zone, donde recibieron las enseñanzas de Ponsarnau y la ayuda de Sikma y Vives. Terreros atiende a LAS PROVINCIAS y confiesa su intranquilidad con el estado de la máxima categoría nacional: «Estoy preocupado por el nivel deportivo actual de la ACB porque hay mucha diferencia entre los equipos que están en la Euroliga o que luchan por estar en ella y el resto. En estos momentos hay muchas economías de subsistencia y eso es muy preocupante». El ejemplo de lo ocurrido en el balonmano a nivel de clubes es un peligro que muchos actores de nuestro baloncesto temen «porque ya se están jugando partidos los viernes y el futuro apunta a que llegarán los partidos de Euroliga el fin de semana. Si eso acaba ocurriendo la ACB terminará como el balonmano, donde la Asobal se juega un martes y cuadra su calendario dependiendo de los equipos que juegan en Europa».

Chema Terreros dirigió partidos en la ACB entre 2002 y 2007. Tras esos cinco años, los responsables del departamento decidieron no renovarle el contrato, pese a que contaban con tan sólo 37 años. Esa experiencia hace que suspire antes de contestar si le gustaría que se cumpliera lo que expresó Betancor en este periódico el 30 de enero de acercar la figura del árbitro al entorno del baloncesto. «Es algo muy complicado porque la ACB elige a los árbitros que quiere en su competición, quienes siguen y quienes no. Es un mundo que está bastante cerrado pero al final depende de los clubes. La ACB es una Asociación de Clubes de Baloncesto y son ellos los que deben decidir el modelo de competición que quieren. Es un problema suyo», advierte antes de confesar que su experiencia personal fue mala cuando quiso dar un paso al frente y 'comunicarse' con el exterior: «Yo lo hice en su momento cuando pitaba en la ACB y tuvo consecuencias, casi mejor... es complicado. Si das tu opinión, el primer año no tienes ni voz ni voto y luego cuando la tienes puede haber represalias». ¿Era campo atrás?. La pregunta tenía que salir y el riojano tira de manual: «Lo que se ve es evidente. No tiene discusión. Es campo atrás y no se sancionó porque seguramente el árbitro no lo vio».

La polémica que aún colea es el 'caso Slaughter', pendiente de resolución judicial tras la denuncia del Valencia Basket. Terreros considera que uno de los problemas en el baloncesto español es que las bases de competición de la ACB «son diferentes» al universo FIBA: «El Comité de Competición de la ACB es independiente al reglamento que todo el mundo conoce. La ACB tiene bases de competición independientes. El mejor ejemplo es el salto entre dos y la flecha, que un año se quitó y luego se volvió a poner. Los árbitros tienen que tener la competición que arbitran y el reglamento a aplicar». ¿Pero un entrenador ejerce de notario cuando firma un acta?: «Sí, pero luego hay un Comité de Competición que puede rebatir esa decisión. En la FEB también pasa y se han repetido partidos. En ACB lo veo bastante impensable, es lo que hay». Más madera.